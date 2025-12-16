El Bipartito compostelano intentará por tercera vez sacar adelante el pago de facturas

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, avanzó ayer que el Bipartito llevará al pleno del próximo jueves por tercera vez un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,3 millones de euros para pagar facturas por servicios realizados por pequeños proveedores y por empresas como Fenosa o Viaqua, algunas pendientes desde 2019. En las dos anteriores ocasiones el PP votó en contra, mientras que los no adscritos optaron por abstenerse y los síes de BNG, CA y PSOE no fueron suficientes.

Sanmartín afirmó estar «a disposición» de la oposición, especialmente del PP y de los no adscritos porque «depende da súa posición» desbloquear estos pagos. «Non podemos utilizar como contenda partidista unha cuestión que ten que ver cun trámite administrativo, que se paguen os servizos prestados», indicó en alusión al PP, añadiendo que «unha decisión que pretende ir contra o goberno municipal, non debe de xerar problemas á veciñanza».

Conversación con Verea

La alcaldesa explicó que mantuvo una conversación con el portavoz popular, Borja Verea, para «aclarar calquera cuestión que necesitase». Para obtener su apoyo, Verea solicitó una «desculpa pública por supostos insultos» hacia el grupo municipal conservador. «Nunca se produciron pola miña banda. Eu dixen que o PP facía unha oposición destrutiva, iso non é ningún insulto», afirmó Sanmartín. Además, afeó al PP que «disfraza de democracia o que non son máis que golpes contra o que democraticamente se acorda». «Se non goberna porque non ten os apoios necesarios impide o funcionamento normal votando en contra do que é incuestionable», denunció.

Con respecto a la abstención de los no adscritos, tras pedir Gonzalo Muíños que se trataran las facturas de Viaqua por separado, la alcaldesa se preguntó «para que?», teniendo en cuenta que «en todo caso» trasladan que no van a cambiar el sentido de su voto.