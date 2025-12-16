Castelao revive en Santiago con "Antes de Nós"

«Esta película fala de dous momentos moi concretos da vida Castelao antes de ser o noso heroe». Así hablaba Ángeles Huerta, directora de Antes de Nós, de la apuesta de esa película por ir más allá de ciertos lugares comunes al inspirarse en la biografía del añorado intelectual rianxeiro. La cineasta, feliz de volver a Santiago, («cidade onde vivín», dijo) presentó durante la mañana de este lunes en el Principal el primero de los dos pases compostelanos de un día que apostó por revivir a Castelao en pantalla grande.

Eje emocional

«O filme fala de como superar a perda, algo que xusto cando chegoume este proxecto eu coñecía ben logo da morte da miña nai», contó Huerta para subrayar la sintonía emocional que tiene con elsentir del protagonista, interpretado por Xoán Fórneas y su mujer, Virginia Pereira, encarnada por Cris Iglesias, al izar un guión de Pepe Coira.

Sin ser un biopic, la película es al mismo tiempo la historia de una pareja que encara temporales imprevistos y la del prólogo vital que ayuda a entender la evolución del Castelao médico al Castelao político, sin dejar de ser en ningún caso «artista», como se define el propio protagonista de Antes de Nós, evocado por el lucense Xoán Fórneas «cun acento rianxeiro auténtico», a decir de una de las personas asistentes al pase del mediodía, donde otra espectadora, docente, para más señas, alabó «a variedade linguística do filme», «moi ben artellada», y también hubo piropos para la recreación histórica.

Xoán Fórneas , al centro, escucha a Ángeles Huerta durante el rodaje. / Cedida

Lugares del rodaje

Rodada en Rianxo, Pontevedra, Santiago, Muros y Fisterra, Antes de Nós es, estrenada hace meses pero con actual recorrido de gira por Galicia, es una producción de Zenit TV y Retrincos A.I.E., que suma la colaboración de Televisión de Galicia, la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra.

Su trama pivota entre la labor sanitaria de Castelao durante la pandemia de gripe del año 1918 y el viaje a Bretaña en 1929 con su esposa, tras la pérdida de su hijo Chuchiño a la edad de 14 años.

Cris Iglesias y Xoán Fórneas en un plano del filme. / Cedida

Datos biográficos

«É imposible contalo todo. O noso propósito era que a xente se achegase a biografía de Castelao e enchese certos baleiros logo de ver a película», explicó Huerta para resumir el espíritu de síntesis al retratar esos dos episodios de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que nace en 1886 en Rianxo, villa de la ría de Arousa y fallece de un cáncer de pulmón el 7 de enero de 1950 en Buenos Aires- Y este pase dentro de la programación municipal de Compostela Cultura, que incluyó otro a la tarde con presencia de parte del equipo, se enmarque dentro de los actos del 75 aniversario de su pérdida.

En 1984, sus restos fueron trasladados a Santiago. Reposan en el Panteón dos Galegos e Galegas Ilustres (Bonaval).

«É unha película política, ‘politiquísima’»

Sin ser un filme sobre el nacionalismo, Antes de Nós, «si é unha película política, politiquísima», dijo Huerta ante el centenar de espectadores del coloquio posterior al pase matutino de entrada libre. Y contó que el singular modo de caminar de Forneas, actor que interpreta a Castelao, sale de ver al rianxeiro como extra en un filme mudo, Miss Ledya, (1916), dirigido por José Gil y Gil, «onde Castelao facía de cura protestante»