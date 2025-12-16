Llega ‘Reinventio’, un espectáculo de gran formato con magia, danza y circo
17 de enero: Auditorio de Galicia (18 h. y 20:30 h.), entradas ya desde 16 €
REDACCIÓN
Reinventio llega a Santiago. Es un espectáculo con magia, danza y circo con acrobacias imposibles, levitaciones, números aéreos, malabares, aros voladores, coreografías trepidantes, efectos audiovisuales y música electrónica reformulada a partir de tradiciones gallegas. Reinventio se ofrece el sábado 17 de enero en el Auditorio de Galicia (dos pases: 18 horas y 20:30 h.), con entradas ya a la venta desde 16 euros por medio de las plataformas online reinventio.ataquilla.com. Es un espectáculo de gran formato donde comedia, drama, danza, ilusionismo y artes circenses se mezclan para redescubrir el asombro y redefinir los límites de la imaginación, según explican sus promotores. Reinventio gira por Ourense (20 de diciembre, Auditorio Municipal), Pontevedra (26 de diciembre, Auditorio Sede Afundación), Lugo (27 de diciembre, Auditorio Fuxan os Ventos), A Coruña (3 y 4 de enero, Teatro Colón) y Santiago (17 de enero, Auditorio de Galicia).
Este espectáculo de 90 minutos de acción y emoción se enmarca dentro de la programación Nadal en Galicia, impulsada por Turismo de Galicia, con propuestas para todas las edades y acciones que incluyen desde belenes de larga tradición a mercados y otras actividades y espectáculos, con los que acercar la Navidad a todas las localidades. Esta programación incluye un amplio calendario de actividades que van más allá de las fechas centrales de las fiestas.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco