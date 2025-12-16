Llega ‘Reinventio’, un espectáculo de gran formato con magia, danza y circo

Reinventio llega a Santiago. Es un espectáculo con magia, danza y circo con acrobacias imposibles, levitaciones, números aéreos, malabares, aros voladores, coreografías trepidantes, efectos audiovisuales y música electrónica reformulada a partir de tradiciones gallegas. Reinventio se ofrece el sábado 17 de enero en el Auditorio de Galicia (dos pases: 18 horas y 20:30 h.), con entradas ya a la venta desde 16 euros por medio de las plataformas online reinventio.ataquilla.com. Es un espectáculo de gran formato donde comedia, drama, danza, ilusionismo y artes circenses se mezclan para redescubrir el asombro y redefinir los límites de la imaginación, según explican sus promotores. Reinventio gira por Ourense (20 de diciembre, Auditorio Municipal), Pontevedra (26 de diciembre, Auditorio Sede Afundación), Lugo (27 de diciembre, Auditorio Fuxan os Ventos), A Coruña (3 y 4 de enero, Teatro Colón) y Santiago (17 de enero, Auditorio de Galicia).

Este espectáculo de 90 minutos de acción y emoción se enmarca dentro de la programación Nadal en Galicia, impulsada por Turismo de Galicia, con propuestas para todas las edades y acciones que incluyen desde belenes de larga tradición a mercados y otras actividades y espectáculos, con los que acercar la Navidad a todas las localidades. Esta programación incluye un amplio calendario de actividades que van más allá de las fechas centrales de las fiestas.