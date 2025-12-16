Nogueira reclama frente a su exclusión como candidata a rectora de la USC: "Cumpro sobradamente os requisitos"

El pasado jueves 11 de diciembre se conocía la decisión de la Comisión Electoral Central de la Universidade de Santiago de apartar a Alba Nogueira de la carrera al Rectorado, proclamando candidatas a Rosa Crujeiras, Maite Flores y María José López Couso. El motivo era el incumplimiento de los requisitos establecidos por "non acreditar os méritos alegados", una decisión que llevó a la catedrática de Derecho Administrativo a tomar la decisión de presentar una reclamación para que se la incluyese en la lista definitiva.

Tenía de plazo para interponer recurso a través de la aplicación electoral desde el día 12 hasta este martes 16 de diciembre. Nogueira confirma que lo ha hecho esta mañana.

"A introdución dun deber de documentación formal non previsto nas normas é de facto un requisito de inexibilidade novo a través do acto da convocatoria. Esta esixencia que provoca a inadmisión provisional da candidatura non figura no Regulamento electoral xeral da USC reformado en setembro por última vez en previsión das eleccións, ademais de violar o dereito a non aportar documentos en poder da administración previsto na Lei de procedemento administrativo común", detalla Alba Nogueira en un comunicado. Al respecto considera que ´"é unha mostra dun sistema que obstaculiza innecesariamente o labor profesional das persoas traballadoras. Ademáis é un caso evidente de inderrogabilidade singular dos regulamentos aos que a lei anuda un efecto de nulidade".

Nogueira cree que el hecho de que no se solicitara subsanación de las "pretendidas omisións documentais é sorprendente e contraria a Dereito". Recuerda que entre la presentación de la solicitud de la candidatura y la celebración de la Comisión Electoral Central pasaron doce días.

La catedrática de la USC define de "anómalo e pouco garantista" que la Administración "busque espazos de inmunidade ás normas aplicables pretendendo chamarlle 'expediente persoal' a unha carpeta de cartulina con fotocopias incompletas que incumpre todos os requisitos legais de funcionamento da Administración electrónica en vigor desde hai anos'.

En definitiva, Nogueira manifiesta que la decisión de exclusión provisional por no incorporar los documentos acreditativos de los méritos alegados "que se cumpren sobradamente" provoca "inseguridade xurídica, desigualdade e fai unha interpretación restritiva lesiva do dereito fundamental ao sufraxio pasivo, sendo nula de pleno dereito".

Agradece el "apoio e solidariedade" de la comunidad universitaria

En el comunicado quiso agradecer el "apoio e solidariedade" recibido en estos días, así como la "profunda incomprensión" de la decisión que le transmitieron personas de la comunidad universitaria. “Resulta significativo que me chegasen mensaxes comunicándome situacións semellantes que evidencian a necesidade de acometer acción de mellora institucional para que estudar e traballar na USC sexa máis fácil”, declara.

El viernes se publicará la proclamación definitiva de las candidatas

Alba Nogueira tendrá que esperar a este viernes 19 de diciembre para conocer oficialmente lo que la Comisión Electoral resuelva con respecto a la reclamación presentada. Ese día se publicará la proclamación definitiva de las candidatas, misma jornada en la que se sortearán los miembros de las mesas electorales electrónicas. No será hasta el mes de enero de 2026 cuando arranque la campaña (el 27 de enero) que concluirá el 10 de febero. La primera votación será el 12 de febrero. Si ninguna de las aspirantes logra el 50 % más uno de los votos ponderados, se celebrará una segunda vuelta, fijada en el calendario electoral para el 11 de marzo.