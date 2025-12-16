El Obradoiro destroza al Zamora sufriendo daños colaterales

Gran victoria del Monbus Obradoiro ante el Caja Rural CB Zamora por 106-80, aunque con mal sabor de boca por la lesión de Olle Lundqvist en el primer cuarto. Pese a ello, los hombres de Diego Epifanio no se vinieron abajo y dominaron el duelo de principio a fin, rompiéndolo en el tercer cuarto y pudiendo rotar hombres en el último en esta semana de doble jornada de liga. Barrueta terminaba con 25 puntos.

La primera posesión caía del lado visitante, pero era el Obra el equipo que abría el marcador con Dos Anjos anotando su segundo tiro libre. Pauksté se la devolvía tras un buen pick and roll. Barrueta castigaba de inmediato con un triple frontal totalmente liberado. El partido era un intercambio de puntos y de desgaste físico, con el Zamora buscando acciones rápidas. Barrueta estaba infalible y anotaba dos triples más (12-6). Aún así, los visitantes no se arrugaban y seguían con su plan de partido, buscando el aro en cada acción y el rebote ofensivo. Así, lograban 'picar' ante los compostelanos con segundas oportunidades y tiros libres (12-10).

La sensación era de igualdad, pero el Obra siempre sumaba un poco más con acciones directas. Llegaban una bandeja de Westermann y una finalización en el aro de Barrueta, frente a cuatro tiros libres más de Lo, que solo sumaba uno (16-11). Dos Anjos también era imparable, ya sin Pauksté en pista (dos faltas). Pero el brasileño salía con su segunda personal y el bonus sin errores de Thrastarson (18-13). Barrueta se sentaba entre aplausos con sus 11 puntos por Brito, que no tenía la misma suerte en su intento exterior. Quien sí lo encestaba era Kristensen (18-17). También llegaba la quinta falta de Zamora y, con ella, los tiros libres de Andersson, que repetiría poco después para sumar cuatro puntos (22-17).

Pero los de Saulo Hernández no bajaban los brazos y Peris también sacaba la falta a Quintela, sumando solo uno. Y llegaba la peor de las noticias. Tras una penetración, Lundqvist terminaba cayendo y chocando contra la canasta, retirándose lesionado de una pierna, aplaudido por Sar y acompañado por el equipo médico, Huskic y Grela. Brito anotaba en el regreso del baloncesto y Rogers golpeaba desde el triple (24-21). No había tiempo para lamentos y los dos equipos daban el máximo. Kravic dejaba un gran gancho, Speight encestaba un triple y el pívot cerraba con un gran tapón el cuarto (29-21).

Y regresaban en el segundo con la misma dinámica. Jugada ensayada que acababa en triple de Andersson para el +11 (32-21). Los de Hernández buscaban salir de esa dinámica y Rogers devolvía el tiro exterior. El propio escolta cometía una antideportiva sobre Quintela, que anotaba los dos tiros libres. Los de Epi no bajaban de marcha y un triple de Brito llevaba al tiempo visitante (37-24). Y seguían los errores del Zamora, con una falta en ataque sobre Quintela en un bloqueo. Posteriormente, el lucense sacaba otra en penetración, sumando el segundo de sus intentos. Van Zegeren hacía reaparecer a los suyos en el poste, pero si de regresos se trataba, Barrueta volvía a encestar de tres (42-25).

Encadenaban dos acciones seguidas de Peris y Lo en el Zamora, con respuesta rápida de Barcello, solo en penetración. Pero Lo volvía a encontrar el aro de inmediato y Epi pedía tiempo entre tanto nerviosismo (44-34). Pese a regresar con una carrera innecesaria de Westermann, Galán daba la calma asistiendo a Etxeguren bajo el aro. Rogers encestaba de tres y no quería que los suyos se enfriasen, aunque en sus siguiente intento erraba y Etxeguren volvía a sumar solo bajo el aro (48-37). Ahora paraba el choque Hernández, con su equipo siendo una 'escopeta de feria' que aumentaba la estadística de rebotes picheleira. Lo aparecía con otro palmeo en el rebote para encestar y Pauksté repetía la jugada (48-41).

Sacaba la quinta de los visitantes Barcello y tercera de Rogers, que se sentaba. No fallaba el americano. El Obra dominaba, pero seguía jugando con ansiedad y sin cabeza pese a su amplia ventaja, con pérdidas absurdas y faltas sin sentido que les impedían romper el choque. De ese modo, llegaban a la quinta y con técnica a Westermann. Bajaban de los dos dígitos de desventaja los visitantes (52-43). La recuperaba Kravic con un gancho, ampliándola sobre la bocina en transición tras el pase de Barcello. Partido al descanso con el 56-43 y con Sar recriminando a los colegiados.

Arrancaba la segunda parte con un buen gancho de Van Zegeren. Galán daba los dos primeros del cuarto al Obra desde la línea de personal. Speight entraba con todo a canasta y desplazaba a su defensor para sumar la bandeja. Acto seguido, robaba Barcello y finalizaba solo en transición. Yno paraban los de Epi, con triple de Barrueta y el +20 (65-45). Rogers desatascaba desde el exterior y lo seguía Thrastarson en penetración (65-50). El capitán américa encestaba de nuevo y asistía a Dos Anjos, forzando a Hernández a parar la sangría (69-50).

Salían a 'bailar' Lo y Speight, con pasos de ambos. Peris era el primero en acertar y lo hacía desde afuera, respondido por Galán (al fin). Peris sumaba ahora por dentro y Barrueta entraba como una bestia para regresar a la situación anterior, llegando a 19 puntos (74-55). Barcello ponía otro triple, mientras los rivales buscaban sus opciones desde el tiro libre (77-58). Dos Anjos también acudía a la línea de personal, sin errores, y asistía la bandeja de Westermann (81-58). Lo trataba de evitar el desastre, pero era imposible. Dos más uno de Barrueta, el héroe del día (84-60). Anotaba un tiro libre y un triple Westermann, matando el choque y el cuarto (88-60).

Último acto en Sar, sin lugar a sorpresas. Salían con garra en el Zamora, pero era el Obradoiro el que ampliaba el marcador y las estadísticas de sus hombres. No dejó nada reseñable el cuarto, con los locales jugando sin ningún tipo de presión y aprovechando para coger sensaciones de cara a su visita al Palmer. Cerraban el marcador superando los cien con el 106-80.