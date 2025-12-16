Ojete Calor darán un concierto en Santiago dentro del Jaleo! 2026

Ojete Calor, grupo el dúo de pop y electrónica que lidera el premiado actor de Carlos Areces junto al también intérprete Aníbal Gómez, se suma al cartel de conciertos en Santiago del 11 de abril de 2026, en el festival Jaleo! 2026, que se celebra en el Multiusos Fontes do Sar.

Resto del cartel

El Jaleo! 2026 ya había anunciado la presencia de Ultraligera , Xoel López, Sidonie, y De Ninghures y ahora se incorporan los mencionados Ojete Calor y Señora DJ.

Ojete Calor suman ya 20 años de carrera, y encaran el curso 2025 - 2026 con su nueva gira, llamada Solo para gente guapa, un espectáculo diseñado para conmemorar esas dos décadas de éxitos del dúo formado por Carlos Ojete y Aníbal Calor. Entre sus hits destaca su versión de "Agapimú", canción popularizada por Ana Belén (que se prestó a cantarla con ellos) y otros temas como Viejoven y Mocatriz, siempre con el humor pro bandera. Cada una de esas tres canciones tiene un videoclip que supera los 5 millones de visualizaciones en su perfil de Youtube.

Entradas para el Jaleo!

Las entradas para el Jaleo! 2026 se encuentran en la tercera oferta a un precio que parte desde 38 euros más gastos de gestión, y pueden adquirirse a través de la web oficial del festival: festivaljaleo.com.

En la edición de 2025, dicho festival ofreció actuaciones de Viva Suecia, Zahara, Carlos Ares, Dani Costas y David Van Bylen.

O Gozo Festival

Esta misma semana, como parte de la agenda de conciertos de Santiago para le nuevo año, se anunciaron las próximas actuaciones de Maroon 5, Martin Garrix o Danny Ocean, entre los confirmados para O Gozo Festival 2026. Completan el cartel de cara al sábado 11 de julio de 2026 en el Monte do Gozo: Rita Ora y la cantante gallega Miriam Rodríguez.