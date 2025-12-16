Oportunidad en Santiago: finca con dos viviendas y renta activa en Castiñeiriño por 155.000 euros
El mercado inmobiliario en A Coruña continúa ofreciendo propuestas con perfiles muy diferenciados, tanto para quienes buscan rentabilidad inmediata como para aquellos que desean crear una vivienda a medida en zonas consolidadas de la ciudad. En este contexto, destaca una propiedad en el entorno de Castiñeiriño que combina suelo urbano, edificaciones consolidadas y rentas en activo, a la que se suma un piso con gran potencial de reforma en pleno Ensanche-Sar, uno de los barrios más cotizados de la capital gallega.
La primera de estas propiedades es una finca de más de 1.200 metros cuadrados situada en una zona incluida dentro del Plan Xeral de Urbanismo, un factor clave que refuerza su atractivo desde el punto de vista inversor. En la parcela se ubican dos viviendas independientes —una de aproximadamente 50 metros cuadrados y otra de unos 30— que actualmente se encuentran alquiladas, generando ingresos mensuales desde el primer día. A ello se suma un almacén adicional con múltiples posibilidades de uso, así como terreno amplio con construcciones consolidadas. Se trata de una inversión orientada a quienes buscan rentabilidad inmediata sin renunciar a la proyección futura del suelo.
La segunda oportunidad se localiza en el corazón del Ensanche-Sar, una de las zonas más demandadas de Santiago de Compostela por su cercanía al centro histórico y su amplia oferta de servicios. Este piso, con cerca de 100 metros cuadrados, se presenta como una vivienda para reformar íntegramente, ideal para diseñar un hogar personalizado. Dispone de tres habitaciones, cocina de estilo americano integrada en un salón abierto y una terraza cubierta actualmente utilizada como zona de lavandería. Además, existe la posibilidad de habilitar un segundo baño, lo que incrementa notablemente su funcionalidad. El inmueble incluye trastero y se sitúa en un edificio con ascensor, un valor añadido en esta área urbana.
Ambas propiedades reflejan la diversidad de oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario compostelano. Desde una casa con rentas en activo y alto potencial urbanístico en Castiñeiriño hasta un piso para reformar en pleno Ensanche-Sar, estas opciones responden tanto a perfiles inversores como a compradores que buscan crear un hogar a medida en ubicaciones estratégicas. Dos propuestas distintas, pero unidas por un mismo denominador común: la solidez y el atractivo de invertir en Santiago de Compostela.
