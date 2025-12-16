Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de autobusesObras SantiagoRefugiadosRúa dos Loureiros
instagram

Santiago

Raxoi tumba os recursos dos donos de edificios en ruínas que sacou a subasta

O Concello rexeita os escritos contra a denegación de licenza para os proxectos de rehabilitación dos inmobles. Continúa o pulso xudicial tras paralizarse a venda forzosa

Un dos inmobles afectados, ubicado en San Roque

Un dos inmobles afectados, ubicado en San Roque / Jesús Prieto

Manu López

Manu López

Santiago

A xunta de goberno do Concello de Santiago rexeitou onte os recursos formulados pola propiedade de tres inmobles en ruínas situados na cidade histórica que saíron a subasta tras ser incluídos no rexistro de soares. En concreto, a resolución implica que Raxoi se reafirma na denegación de licenza para os proxectos de rehabilitación destes edificios, situados na praciña das Penas, 5, San Roque, 23, e nos Loureiros, 14, todos eles pertencentes á mesma comunidade de herdeiros.

Os donos solicitaron ditas licenzas entre xaneiro e febreiro deste ano, cando os inmobles levaban 14 anos declarados en ruína e xa pasaran 22 anos desde as primeiras advertencias de que se estaba a incumprir o deber de conservación. A voceira do goberno local, Míriam Louzao, explicou que o rexeitamento dos recursos chega tendo en conta todos os antecedentes, así como os informes desfavorables emitidos.

Estes edificios saíron a poxa pública en marzoxunto a outro da rúa do Espírito Santo que xa foi vendido–, en cumprimento do que determina a Lei do Solo de Galicia para estes casos. A propiedade acudiu ao contencioso-administrativo e en maio o xulgado suspendeu de maneira cautelar o procedemento de venda forzosa á espera de adoptar unha resolución sobre o fondo do asunto.

Revisión de prezos

A xunta de goberno tamén autorizou a revisión de prezos solicitada polas empresas adxudicatarias do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria, tal como prevén os documentos contractuais. A revisión do lote I, adxudicado a Urbaser, prodúcese con efectos do 11 de xuño de 2024 e significa un incremento de 432.212,93 euros sobre a cantidade xa facturada durante 2024 e de 777.983,28 euros de aumento para cada un dos seguintes anos de vixencia do contrato. Deste xeito, o importe anual con IVE deste lote do contrato sitúase en 9.909.242,76 €. Os incrementos mensuais correspondentes a cada un dos servizos suman 64.831,94 euros.

A revisión de prezos do lote II, adxudicado a Cogami, que ten por obxecto a recollida do papel e o cartón, ten efectos do 2 de xuño de 2024 e significa un incremento de 3.236,11 euros mensuais. De acordo con isto, a cantidade que corresponde satisfacer ao Concello cada mes pasa de 37.982,39 a 41.218,50 euros e sitúa o importe anual do contrato en 494.622 €.

Louzao matizou que «estes importes non teñen en conta os descontos que se practican por incumprimento dos criterios de calidade establecidos nos pregos que, entre xaneiro e setembro deste ano, sumaron 128.636,69 euros».

Noticias relacionadas y más

Outros acordos

O executivo municipal tamén deu luz verde a subvencións a 32 entidades deportivas por un importe global de 200.500 euros e acordou a contratación dun servizo de mantemento de software da administración electrónica por case medio millón, entre outros acordos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
  2. Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
  3. El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
  4. Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
  5. Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
  6. ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
  7. Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
  8. El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas

Castelao revive en Santiago con "Antes de Nós"

Castelao revive en Santiago con "Antes de Nós"

Raxoi tumba os recursos dos donos de edificios en ruínas que sacou a subasta

Raxoi tumba os recursos dos donos de edificios en ruínas que sacou a subasta

El Bipartito compostelano intentará por tercera vez sacar adelante el pago de facturas

A compostelá que dobra en galego: "A través da dobraxe pódese chegar a moitísima máis xente"

A compostelá que dobra en galego: "A través da dobraxe pódese chegar a moitísima máis xente"

Manuel Portas, autor de 'Mazarelos': "Santiago é unha cidade onde pesa moito a historia, para ben e para mal"

Manuel Portas, autor de 'Mazarelos': "Santiago é unha cidade onde pesa moito a historia, para ben e para mal"

Adjudicado por 182.000 euros el cambio del pavimento en el Concepción Arenal de Santiago

Adjudicado por 182.000 euros el cambio del pavimento en el Concepción Arenal de Santiago

La USC evita el CO2 de un viaje de ida y vuelta a China gracias al reciclaje de envases

La USC evita el CO2 de un viaje de ida y vuelta a China gracias al reciclaje de envases

Estudantado das tres universidades quere participar no acordo de descentralización de Medicina: "Non se nos preguntou"

Tracking Pixel Contents