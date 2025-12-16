Roban el Grinch de una de las casas más adornadas de Santiago en Navidad: "Supoñemos que foron eles"

Es una de las estampas navideñas más bonitas de Santiago. O era, pues han robado al Grinch de San Lázaro. Para aquellos que no lo sitúan, estamos haciendo referencia al Grinch que, resguardado bajo un paraguas, adornaba el balcón de dos casas pareadas situadas en dicho barrio, el cual puede presumir de ser una de las zonas más adornadas de Santiago.

"Foi onte pola tarde, entre as sete e media e as oito", empieza relatando Juan, uno de los propietarios de la casa situada al lado de la de su hermana Patricia, que es quien ha decorado el balcón, a EL CORREO GALLEGO. Explica que el robo tuvo lugar en cuestión de minutos, pues es el tiempo que le llevó a su mujer meter el coche en el garaje y salir por la puerta delantera de casa.

"Cando chegou a miña muller, viu a un tipo apoiado nun coche blanco diante da casa. Tiña mal aspecto, entón entrou cos nenos polo garaxe. Cando saíu pola porta, xa non estaba", explica al respecto.

Parece ser que en el robo participó una segunda persona, pues los hijos, "ao entrar ao garaxe, dixeron que viron a outro escondido detrás do Grinch".

Asimismo, parece que los presuntos ladrones fueron sorprendidos en pleno acto, pues dejaron parte de las tijeras -con las que cortaron al Grinch- atrás, así como parte de uno de sus brazos. "Ao ver que entraron na casa deberon de marchar rápido. Supoñemos que foron eles", agrega Juan.

No es la primera vez que estos vecinos sorprenden con su decoración navideña, la cual llevan realizando desde hace unos tres años, pero sí la primera vez que sufren un contratiempo de este tipo.

Si bien Juan lamenta que "vai a estar difícil recuperalo", explica que ya han puesto una denuncia en la Policía y que también se han puesto en contacto con la cuenta de Salseo USC para, por lo menos, dar difusión a lo sucedido.

"Supoño que o tirarán, pero polos menos queremos que non o disfruten eles tampouco", finaliza Juan.

"Quien se lo llevó es mala persona"

La noticia del robo pronto ha saltado a redes sociales causando gran indignación entre los compostelanos, que lamentan este tipo de actos a "unos vecinos que le dan luz al barrio".

Captura de pantalla compartida por Salseo USC / Instagram

"Tanto en Navidad como en Halloween, se lo curran una burrada. Quien se lo llevó es mala persona", cuenta un usuario a la publicación compartida por Salseo USC. "Non é roubo, é secuestro", añade otro.