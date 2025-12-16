Santiago tendrá un vuelo directo a Ámsterdam el próximo verano operado por KLM
Comenzará con dos conexiones semanales y serán diarias en las semanas centrales del estío
La aerolínea holandesa KLM acaba de anunciar que inaugurará en la temporada de verano de 2026 una nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro y Ámsterdam-Schiphol, que comenzará a operar el 30 de mayo de 2026, con los billetes ya disponibles a la venta. Será la primera vez que KLM vuele a Lavacolla, una conexión que reforzará la conectividad internacional de Galicia al enlazarla directamente con el principal hub de la aerolínea en Ámsterdam, desde donde los pasajeros podrán acceder a una amplia red de destinos europeos e intercontinentales.
Según ha señalado Laurent Perrier, director general de Air France-KLM para España y Portugal, esta nueva ruta facilitará tanto la llegada de viajeros internacionales a Galicia como los desplazamientos de los pasajeros gallegos hacia destinos de todo el mundo a través de la red global de KLM. Desde Santiago, los viajeros podrán volar vía Ámsterdam a numerosas ciudades europeas como Estocolmo, Berlín, Fráncfort, Múnich, Edimburgo, Praga o Ginebra, así como a destinos de largo radio entre los que se encuentran Buenos Aires, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur o Seúl.
La ruta contará inicialmente con dos frecuencias semanales, los sábados y domingos, entre el 30 de mayo y el 3 de julio de 2026, pasará a operar diariamente del 4 de julio al 30 de agosto y volverá a ofrecer dos vuelos semanales entre el 31 de agosto y el 24 de octubre. Los vuelos serán operados por aviones Embraer 190 o Embraer 175 de KLM Cityhopper.
El vuelo desde Santiago saldrá a las 16.40 horas y llegará a Ámsterdam a las 19.05 horas, mientras que el regreso despegará de Ámsterdam a las 13.45 horas y aterrizará en la capital gallega a las 16.10 horas. Además, KLM estrenará también en el verano de 2026 una nueva ruta desde Oviedo, ampliando así su presencia en el norte de España.
