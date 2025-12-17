Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad

El aeropuerto de Santiago afronta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El cierre de la base de Ryanair y la retirada progresiva de buena parte de sus conexiones ha provocado, a lo largo de 2025, una pérdida sostenida de pasajeros y la desaparición de casi un tercio de las rutas que operaban desde Lavacolla, debilitando el papel del aeródromo compostelano como principal puerta de entrada aérea a Galicia.

Ante este escenario, Aena ha activado un Grupo de trabajo de conectividad aérea, en coordinación con la Xunta de Galicia y los ayuntamientos implicados, con el objetivo de reordenar la estrategia aeroportuaria gallega y, al mismo tiempo, captar nuevas rutas desde Santiago que permitan compensar el retroceso sufrido tras la decisión de la aerolínea irlandesa.

Fruto de ese trabajo es un estudio técnico de rutas potenciales, en el que se identifican 14 destinos con demanda suficiente —directa e indirecta— para ser operados desde Santiago, ya sea mediante nuevas conexiones o el refuerzo de rutas que existieron en el pasado.

Entre los destinos con mayor potencial destaca Milán, que encabeza el ranking del estudio. La ciudad italiana llegó a superar los 73.000 pasajeros anuales en su mejor momento (2017) y mantiene una elevada demanda latente, con más de 749.000 búsquedas en Skyscanner y casi 80.000 pasajeros geolocalizados en el área de influencia de Santiago. Milán es clave tanto por su peso económico como por su atractivo turístico y su papel como hub de conexiones en el norte de Italia. Aerolíneas como Vueling, Wizz Air o EasyJet figuran como posibles operadoras.

También en Italia aparece Roma, una ruta histórica que llegó a mover más de 65.000 pasajeros anuales en 2006. La capital italiana mantiene una sólida demanda turística y cultural, con más de 413.000 búsquedas y un mercado claro para aerolíneas de bajo coste y tradicionales, como Vueling, Wizz Air, EasyJet o ITA Airways. El estudio subraya igualmente el potencial de varias ciudades del eje centroeuropeo. Zúrich, con casi 40.000 pasajeros anuales en su último periodo de operación (2018), se presenta como una conexión estratégica tanto para el turismo de alto poder adquisitivo como para los viajes de negocios y la diáspora gallega en Suiza. La demanda indirecta supera los 228.000 viajeros, con interés para compañías como Vueling, Swiss o Edelweiss.

En Alemania, Düsseldorf, Berlín, Hamburgo y Múnich aparecen como mercados complementarios pero relevantes. Berlín, por ejemplo, superó los 13.000 pasajeros anuales en 2016 y mantiene más de 165.000 búsquedas, mientras que Múnich —hub de Lufthansa— podría ofrecer conexiones de largo radio indirectas. Düsseldorf y Hamburgo destacan por su perfil empresarial y por albergar comunidades de residentes gallegos.

El estudio también pone el foco en destinos menos evidentes pero con una demanda creciente. Praga, que ya fue operada en el pasado, mantiene más de 124.000 búsquedas y una base de pasajeros potenciales que podría atraer a aerolíneas como Eurowings o Smartwings. Asimismo, la conexión Viena/Bratislava aparece como una opción interesante para cubrir Europa Central y del Este, con casi 110.000 búsquedas anuales, mientras que Estambul, como gran hub intercontinental, ofrece acceso a Asia y Oriente Medio a través de Turkish Airlines o Pegasus.

Dentro del ámbito estatal, el estudio recoge destinos como Zaragoza, Granada, Murcia y Jerez. Aunque con menor volumen de pasajeros históricos, estas rutas presentan una demanda latente significativa, especialmente Zaragoza, con más de 217.000 búsquedas anuales, lo que refleja un interés real por conexiones transversales dentro de España que eviten pasar por Madrid o Barcelona.

Granada y Jerez, además, aportan un componente turístico y cultural muy marcado, mientras que Murcia se posiciona como un destino emergente tanto para el ocio como para el tráfico universitario.

El informe reserva un apartado específico a destinos vinculados a bases operativas de Wizz Air, aerolínea que Aena considera clave para cubrir parte del vacío dejado por Ryanair. Aunque no se detallan ciudades concretas en el documento, el objetivo es aprovechar la expansión de la compañía húngara en Europa para incorporar rutas de bajo coste con una estructura más estable.