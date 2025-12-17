Aer Lingus sigue apostando por Lavacolla: la aerolínea reforzará la conexión entre Santiago y Dublín con un vuelo adicional

Tras anunciar hace apenas cinco días de la puesta en marcha de un vuelo directo entre Santiago y la ciudad irlandesa de Cork, la aerolínea Aer Lingus viene de anunciar que reforzará la conexión directa entre los aeropuertos de la capital gallega y Dublín con un enlace adicional en la temporada de verano del año que viene, lo que aumentará la oferta actual hasta cinco vuelos semanales.

Según puede verse en la web oficial de la aerolínea, el nuevo vuelo operará todos los sábados entre el 30 de mayo y el 12 de septiembre del año que viene. En cuanto a los horarios, el vuelo saldrá de Santiago a las 16.50 horas y llegará a Dublín a las 18.00 horas (una duración de dos horas y diez minutos), mientras que de Dublín partirá a las 12.50 horas llegando a Compostela a las 16.10 horas.

Este anuncio se suma a otros que están teniendo lugar en los últimos días, como la conexión directa que Lavacolla tendrá con Ámsterdam, operado por la aerolínea KLM o el vuelo a Nueva York de la mano de United Airlines.