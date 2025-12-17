Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 17 de diciembre, en Santiago?

Concierto de la RFG y mercado navideño en el IES Rosalía de Castro

El Auditorio de Galicia ofrece (20.30 h.) un concierto especial de la Real Filharmonía, llamado ¡Cantamos!, en colaboración con la Federación de Coros de Galicia y la asociación Amigos da Ópera de Santiago, bajo la batuta de Javier Fajardo; con entradas a 15 euros. Por otro lado, el IES Rosalía de Castro inaugura la cuarta edición de su mercado navideño, que abre desde 16:30 horas a 21:00 h., con ropa, libros, juguetes, talleres...

Portada y contra del libro de Manuel Portas / Cedida

Manuel Portas presenta su nueva novela, ‘Mazarelos’

LETRAS. El escritor, docente y exconcejal de Santiago Manuel Portas presenta su nueva novela, Mazarelos, que llega en coedición del Consorcio y Galaxia, y centra un acto a las 18 horas en el salón de actos de la Facultad de Filosofía. Acuden para acompañar al autor: la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la profesora Carme Moure (Jefa del Dpto. de Lingua e Literatura del instituto Xelmírez I); Marcos Calveiro, en representación de Galaxia; y X. A. Domínguez Varela, gerente del Consorcio.

Cartel del evento e imagen del grupo de ponentes / Cedida

Coloquio sobre el odio en Internet

TERTULIA. El aula 4 de la Facultad de Filosofía (situada en la primera planta) ofrece, a las 18 horas, un coloquio sobre los discursos de odio que hoy habitan Internet. Es una cita de entrada libre organizada por la USC en colaboración con la Red Española de Filosofía de la Inteligencia Artificial (reFIA). Participan en este debate: la profesora de Ciencias de la Computación de IA de la Universidade de Coruña, Laura Castro Souto; la profesora de idiomas en la USC Noemí Liz Comesaña; el profesor de Comunicación Audiovisual de la Univ. de Vigo Luís Xabier Martínez Rolán; el docente de Filosofía (USC) Martín Pereira Fariña y el decano de la propia facultad, Xavier de Donato, que asume el papel de moderador.