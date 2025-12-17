Un estudio de la USC demuestra cómo reducir el gas radón

El gas radón es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón teniendo en cuenta que se acumula en entornos con poca ventilación. Su control en viviendas y espacios de trabajo cobra en la actualidad una especial relevancia ya que la nueva normativa establece límites estrictos para su concentración. Ahora, un estudio de la USC acaba de analizar la dinámica de esta sustancia en interiores de un edificio situado encima de una antigua mina de uranio en Saelices el Chico (Salamanca), evaluando la eficacia de la ventilación natural y mecánica a la hora de definir estrategias para su mitigación. Tal y como constata el estudio, las concentraciones de este gas bajaron de más de 10.000 bequerelios por metro cúbico (Bq/m³), en condiciones naturales, a 2.000 Bq/m³, en tan sólo una hora, tras aplicar la configuración mecánica.

La infraestructura experimental de Saelices el Chico, única en Europa y usada para jornadas de intercomparación y calibración de medidores de radón, permitió evaluar el comportamiento de este gas en condiciones de máxima concentración, sometiendo el edificio a diferentes configuraciones y estrategias de ventilación. Además de las mediciones reales, el equipo realizó simulaciones de dinámica computacional de fluidos que reprodujeron con precisión los datos experimentales, confirmando la validez de los modelos utilizados. Los hallazgos obtenidos indican que la ventilación mecánica mejora sustancialmente la renovación del aire, alcanzando hasta 2,21 cambios de aire por hora, mientras que la ventilación natural solo proporciona entre 0,13 y 0,25, lo que corresponde a tiempos de renovación de entre 4 y 8 horas.

El estudio lo firman Marcos Suárez Vázquez y Sylvana Varela Ballesta, pertenecientes a la empresa de base tecnológica, spin-off de la USC, Ventilatio Lab; Alberto Otero Cacho, del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga), del que también forma parte la institución compostelana; así como la investigadora Vanesa Somoza y los catedráticos de la Facultad de Física de la USC Alberto Pérez Muñuzuri y Jorge Mira Pérez.

Colaboran en el trabajo investigadores del Laboratorio de Radiactividad Medioambiental de la Universidad de Cantabria (LaRUC), primer laboratorio español en obtener la acreditación ESO/IEC 17025 para la medición de radón en el aire con detectores de trazas, siendo en la actualidad el único en España acreditado según la misma norma para la calibración de sistemas de medición de radón.

Un tabajo que puede predecir patrones de acumulación de radón

“Estos hallazgos demuestran el papel fundamental de la ventilación mecánica en la reducción de la acumulación de radón y la mejora de la calidad del aire interior, especialmente en edificios con aberturas limitadas, vías de flujo de aire subóptimas o condiciones de poco viento donde la ventilación natural se vuelve ineficaz”, apuntan desde el equipo investigador.

Este trabajo proporciona información clave para el diseño y evaluación de los sistemas de mitigación de radón en edificios con ventilación limitada, ya que es capaz de predecir los patrones de acumulación de radón, paso previo al diseño de las estrategias para reducirlo. “Con este sistema, se puede transformar un sistema de ventilación ineficiente en una estrategia de mitigación eficaz, especialmente en espacios subterráneos o semicerrados”, explican. Pero no solo eso, el estudio ofrece también “una forma eficiente de optimizar la localización de entradas, salidas o ventiladores de aire en estructuras existentes o planificadas”.

La escalabilidad de este método permite su aplicación a geometrías más complejas o instalaciones de mayor tamaño, “sin costes computacionales prohibitivos”, matizan. Más allá de la mitigación del radón, el mismo marco puede extenderse la una amplia gama de evaluaciones de la calidad del aire interior, incluyendo estudios de dispersión de contaminantes, control de la humedad y confort térmico en espacios cerrados.