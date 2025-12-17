Impulso al talento emprendedor de las personas con discapacidad

Alrededor de un centenar de personas se dieron cita hay ayer en el hotel Oca Puerta del Camino en el Congreso de Emprendimiento ‘Activa Talento’, un encuentro que celebra el talento, la innovación y el impulso emprendedor de nuestra tierra, con una mirada inclusiva y abierta a todas las personas. Promovido por Inserta Empleo Galicia, de la Fundación ONCE, y cofinanciado por la Unión Europea, el evento se convirtió en una motivadora jornada para hablar de futuro, innovación y crecimiento, dando protagonismo a las personas con discapacidad que impulsan proyectos con propósito.

De todo eso hablaron en la inauguración del congreso Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia, que animó a los presentes a “tener la audacia de querer demostrar vuestra capacidad, todo lo que lleváis dentro y lo que sois capaces de hacer sin ningún tipo de complejo”, y Beatriz Gallego, directora de Inserta Empleo en Galicia, que puso a disposición de las personas emprendedoras los servicios con los que cuenta la entidad para hacer de sus proyectos “una salida laboral”.

También Marta Mariño, directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, animó al emprendimiento y recordó que la Xunta de Galicia consolidará en 2026 su apuestaa favor de la economía social, con cerca de 45 millones de euros que “incluirán las iniciativas para promover la inserción laboral de las personas con diversidad funcional”. Mariño destacó además losapoyos a los centros especiales de empleo, “centrados en potenciar la incorporación de las personas con discapacidad en el régimen de trabajo común, o la formación dual destinada a las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental”.

Pérdida de visión

El congreso, conducido por el periodista y presentador Alejandro Macías, tuvo como primera invitada a la creadora de contenido Marta Bustos, autora del libro ‘Cuando perdí mis ojos marrones’, que ofreció una charla muy inspiradora narrando su propia historia vital desde que perdió la vista haciendo jabón natural, la ayuda recibida en la Fundación ONCE y cómo fue el proceso de recuperación.

Un accidente que le llevó a vivir durante un tiempo con ceguera y que supuso “un máster mental de aprendizaje”, desde ser consciente de que “el mundo no está preparado para personas que no ven” a nivel urbanístico, a los propios procesos por los que pasó, los caminos del autoconocimiento o que la necesidad de tener empatía, porque “para conectar con la discapacidad hay que entender que nadie está exento de tener una”.

La jornada, también incluyó una mesa redonda sobre ‘Retos de futuro’, moderada por Fernando Siu, jefe del departamento Lab-Formación y Emprendimientode Inserta Empleo, en la que intervinieron María García, de Fundación Ronsel; María del Mar Pernas, de EspazoCoop; Beatriz Suárez, de la Fundación Juana de Vega, y Juan José Couce, director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en A Coruña. En ella se analizó hacia dónde se dirige el emprendimiento en Galicia, qué oportunidades se abren y cómo se puede fortalecer un ecosistema más inclusivo.

Además, el encuentro contó con el testimonio de varios emprendedores que contaron su propia experiencia, como Lorena Quintas Rejo; creadora de Xogo de Fíos; Daniel González, fundador de Brétema Atlántica y Pablo Juan Cámara, responsable de Fiestoke, y que junto a otras marcas como Somos by Seek, By César Moreno, A Tenda de Rafa o Lamandala mostraron también sus creaciones.

Por otra parte, también incluyó varios talleres como los dedicados a la Comunicación efectiva y persuasiva, a cargo de la coach y comunicadora María Calvo del Brío; De la ideal al negocio, con Jon Ander Merodio, director general de BerriUp; Moldeando una idea hasta convertirla en proyecto de vida y negocio, con Ángel González, de la Cámara de Comercio de Santiago, y Productividad, energía y equilibrio emocional para emprender, con el deportista paralímpico y escritor Javier Hernández Aguirán.

El congreso finalizó con la intervención de Dani Diéguez, mentor, formador y dinamizador en tres marcas propias, que también ha participado en eventos como TEDx entre España y Portugal, y que puso el broche de oro a la jornada.