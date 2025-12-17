Santiago, entre las ciudades preferidas por los turistas españoles para empezar el nuevo año

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, y con ella comienza una época marcada en rojo en el calendario por su simbolismo, las tradiciones y las reuniones familiares que se repiten cada año. Son días de compartir, de disfrutar del tiempo libre y de descansar, aunque también son muchos los que prefieren hacer las maletas y viajar, ya sea para descubrir nuevos destinos o para vivir estas fechas tan especiales en un lugar diferente.

Y esto, que a los europeos nos gusta viajar por estas fechas, es una tendencia clara que ha confirmado el potente buscador de vuelos Jetcost, que ha señalado que las búsquedas de vuelos para el fin de año de 2025 han aumentado en un 10% respecto al de 2024. Y entre todos los destinos, Santiago es uno de los más buscados.

España en el 'top'

Con la "riquísima gastronomía", la gran riqueza cultural, las asomborsas costumbres o los precios más asequibles que en otros destinos, no sorprende que España sea el país más buscado para comenzar el año, por delante de destinos como Italia, Francia, Portugal o Reino Unido.

En este sentido, los resultados de búsquedas de vuelos entre el 26 de diciembre y el 4 de enero de 2026 indican que una gran mayoría de europeos se han decantado por Galicia, y en especial por Santiago, para dar la bienvenida al nuevo año.

La capital gallega es el décimo destino más solicitado por los viajeros portugueses y el decimoquinto por los franceses. Santiago conforma así un 'top' junto a otros grandes destinos turísticos como Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Barcelona, Lanzarote, Madrid o Ibiza, entre otros.

Entre las favoritas por los españoles

En cuanto a los turistas nacionales, Santiago también es una de las primeras opciones para dar la bienvenida al nuevo año.

La capital gallega ocupa el puesto 27 entre los destinos más buscados por los viajeros españoles. Un lugar destacado si se tiene en cuenta la fuerte competencia de grandes capitales europeas como Londres, París o Roma, así como de destinos con una gran demanda como Nueva York o Marrakech.