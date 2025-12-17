Un anuncio sin nada que vender: Galuresa convierte su espacio "más visible" en una llamada a la solidaridad navideña

A principios de este mes de diciembre, Galuresa, la red compostelana de Estaciones de Servicio, lanzó 'El regalo más grande', una iniciativa inédita con la que anunciaba la cesión de su espacio publicitario "más visible", una valla publicitaria de 24 m2 en la estación de servicio de Pontepedriña, a cualquier persona que tuviera algo importante que decir al mundo.

La mecánica no podía ser más simple: un gran espacio y un formulario abierto para participar. Sin filtros, sin campañas paralelas y con la única condición de "tener algo que decir". Pedidas de matrimonio, mensajes de apoyo, declaraciones de amor, búsquedas de trabajo, reivindicaciones sociales... cualquier propuesta era bien recibida, aunque solo una podía ser la ganadora.

La propuesta ganadora

Entre todas estas propuestas recibidas, hubo una que destacó especialmente sobre las demás y conquistó al jurado por su "honestidad y urgencia". Se trata de la propuesta de la asociación compostelana Paluso.

Como cada año desde hace más de dos décadas, la asociación organiza en la Alameda su tradicional cena de Nochebuena y comida de Navidad, una iniciativa que reúne a decenas de personas para vivir esta época del año en un ambiente familiar o de amistad.

Última comida navideña del Paluso en la Alameda de Santiago / Jesús Prieto

Una peticición sencilla, pero "urgente"

Sin embargo, su mensaje no era un simple anuncio del evento, sino que venía acompañado de una petición tan sencilla como "desgarradora": "Axúdanos a que ninguén quede sen cea este Nadal".

Propuesta de la asociación Paluso / Cedida

Y es que la asociación solo había sido capaz de recaudar 360 euros para hacer posible ambas celebraciones, una cifra escasa que reflejaba "una necesidad real y urgente merecedora de ser amplificada", conquistando así al jurado.

Un gran "marcador humano"

Este miércoles 17, una gran valla de lona con la petición de Paluso fue instalada en la "rotonda Galuresa", aunque con una particularidad que la convierte en algo mucho más grande que un soporte publicitario. No será una valla estática, ya que el importe recaudado se irá actualizando de forma analógica y a la vista de todos.

Sirviendo así para transformar la valla y esta iniciativa en un "marcador humano" del impacto real de la campaña y, al mismo tiempo, recordar que "la generosidad de las personas hace posible que las cosas buenas sucedan".