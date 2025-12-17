¿Cuántas posibilidades tienes de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad? Esto dicen las matemáticas

«Sería lo mismo que elegir a un habitante de entre los 100.000 que tiene Compostela», aunque también vale la comparativa de «agrupar 2,36 kilos de arroz y extraer de ahí un único grano». Así ilustra el matemático y catedrático de la USC Manuel Febrero Bande las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad si jugamos un solo número. Es decir, una entre cien mil.

El catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidade de Santiago usa estos ejemplos porque algo similar sucede con el sorteo, donde en uno de los bombos se introducen cien mil bolas correspondientes a cada uno de los números en juego, y en el otro las 1.807 bolas con los premios a repartir.

Manuel Febrero calcula que «si jugase una vez al día, tendría que vivir del orden de trescientos años para que me tocase una vez el Gordo» , y eso en una lotería en la que «hay un poco más de probabilidades porque son muchos más premios a repartir». De ahí que la gente tenga especial devoción por este sorteo, especialmente porque «se tiende a jugar con la familia y los amigos compartiendo décimos, forma parte de una tradición».

Aunque entiende que «es estupendo que juegues con la familia y que repartas, algo a lo que por otra parte invitan en la campaña, donde se explota publicitariamente el compartir», recomienda que al participar «no tengas esperanzas de que te toque, sino más bien de haber pagado con la compra de algún número una parte para financiar servicios del Estado como educación, sanidad o infraestructuras viales, puesto que el 30% de toda la recaudación para el día 22 va destinado al Estado».

«No se puede predecir nada»

En cuanto a las personas que compran más de un décimo, las opciones de que la suerte les sonría lógicamente también serán mayores, «pero recuperar lo invertido va a ser otra cosa porque en el bombo habrá cien mil números y la única garantía es comprar los cien mil, pero claro, a ver quién se gasta ese dinero».

Manuel Febrero, quien incide en que el arraigo por este sorteo navideño no está relacionado con los millones que pueden recibir los premiados, ya que apunta que «hay otros juegos que tienen una recompensa más fructífera que los 400.000 euros como máximo», cree que «pueden servirte para arreglar muchas cosas, pero no para cambiar de vida», por lo que considera que más bien se trata de una liturgia asentada en la sociedad. Interrogado sobre si su extenso conocimiento en el ámbito de las matemáticas, con más de tres décadas como profesor en la facultad compostelana, le puede servir para predecir el número que resultará agraciado con el Gordo, responde contundente que «no se puede predecir nada».

El matemático hizo un análisis de todos los premios en alguna edición anterior «con pedreas, reintegros y demás, y la conclusión fue que es algo que obedece a la mera casualidad, que se trata de un patrón aleatorio». Recuerda el catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la USC que «mi madre decía que la lotería es trabajo y economía, y realmente si se quiere ganar a la lotería, lo que hay que hacer es no jugar».

De ahí que su consejo para este sorteo extraordinario pase por «no poner muchos huevos en esa cesta porque, aunque está claro que a alguien le va a tocar, seguro, no tiene por qué ser a ti, solo tienes una opción entre cien mil para el Gordo y del 15% si sumas reintegros, pedreas y demás».