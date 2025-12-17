PP y no adscritos no cambian su voto: el pleno de Santiago tumbará el pago de facturas

El Gobierno de Goretti Sanmartín volverá a intentar mañana por tercera vez aprobar en el pleno el pago de facturas pendientes por valor de 1,3 millones de euros. Pero salvo sorpresa de última hora, el reconocimiento extrajudicial de crédito quedará nuevamente pendiente. Tanto el PP como los concejales no adscritos reafirmaron ayer que mantendrán el sentido de su voto. Los primeros lo harán en contra y los segundos se abstendrán. Ambos grupos piden que se realicen dos votaciones por separado, una para los pagos pendientes a Viaqua por alrededor de un millón de euros, sobre la que hay reparos por parte de la intervención municipal, y otra para el resto de facturas a pequeños empresarios.

«Entendemos que el millón de euros que pretenden abonar a Viaqua no es legal y puede generar un prejuicio a las arcas públicas, No tenemos ningún problema con las facturas a pequeños proveedores», manifestó ayer el líder de los populares, Borja Verea, quién instó a la alcaldesa a explicar por qué insiste en llevar conjuntamente la aprobación de todas las facturas.

En rueda de prensa, la concejala expulsada del PSOE Marta Álvarez recordó que la alcaldesa afirma de forma reiterada que el Concello tiene la obligación de pagar por los servicios prestados. «Lo que se olvida de decir es que el Gobierno local también tiene la obligación de contratar conforme a la ley y siguiendo un procedimiento adecuado», aseveró Álvarez. La concelleira censuró, además, que se recurra a este tipo de votaciones para pagar facturas «que llevan un año en un cajón». Insistió, además, en que los no adscritos pidieron que se votasen por separado las facturas que afectan a pequeños empresarios. Si estas facturas no se han abonado todavía es por la «terquedad de Goretti Sanmartín», apuntó la edil no adscrita Mercedes Rosón, que pidió a la alcaldesa que explique por qué no permite que se voten por separado si sabe que el PP apoyaría uno de los puntos.

Abstención habitual

Rosón afirmó que lo habitual en otros mandatos era que la oposición se abstuviese para poder garantizar los pagos pendientes. «Quien bloquea es quien vota en contra», aseveró Rosón en referencia al PP. «Los no adscritos van a votar abstención aunque se lleven por separado», aclaró la concelleira Mila Castro, que pidió a Sanmartín que hablase con el PP.

A través de una nota de prensa, Verea aseveró que ya mantuvo una conversación con la alcaldesa que no acabó bien. «Le dije en privado lo mismo que digo públicamente, todo el mundo conoce nuestro posicionamiento, si hay un millón de pago a Viaqua que nosotros entendemos que es ilegal no vamos a votar a favor por mucho que me llame o me deje de llamar», subrayó.