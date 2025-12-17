El proyecto que vincula el aprovechamiento forestal a la reducción de incendios

El proyecto CARES para el aprovechamiento de resina, castaña y biomasa, que ha intervenido en más de 130 hectáreas y recogido más de 30.000 kilos de productos forestales con "impacto positivo" en Castilla y León, Asturias y Galicia, ha destacado el potencial de estos recursos para generar empleo rural y reducir el riesgo de incendios forestales. El consorcio que lo promueve ha informado este miércoles que en los dos años de duración del proyecto se han desarrollado y transferido modelos productivos que combinan aprovechamientos forestales complementarios, "fomentando una selvicultura más activa y multifuncional", especialmente en territorios rurales y despoblados.

En total, se han llevado a cabo trabajos de prevención de incendios en 38,6 hectáreas y se han gestionado 93,5 hectáreas para la extracción de resina y castaña, permitiendo recoger más de 20.000 kilos de resina y cerca de 10.000 kilos de castaña.

El proyecto también ha desarrollado más de 20 acciones de formación y sensibilización, seis de ellas dirigidas específicamente a mujeres, que han acercado el conocimiento en aprovechamiento resinero, castañicultura y biomasa a más de 150 personas. Asimismo, ha tenido un impacto "especialmente significativo" en comunidades como Asturias y Galicia, donde los aprovechamientos forestales desarrollados se han mostrado plenamente compatibles con otros usos tradicionales del monte.

El consorcio que ha llevado a cabo esta iniciativa está formado por la Fundación CETEMAS (coordinadora del proyecto), la Fundación Cesefor, el grupo de investigación PROePLA de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), PEFC España y la asociación de propietarios Juntas de Montes de Asturias (JUMA). Asimismo, ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.