Roban en una panadería de centro de Santiago y se llevan el dinero de la caja registradora: "Cuando salí del baño, empezó a correr"

Nuevo robo a plena luz del día en un negocio del centro de Santiago. Un joven entró este lunes en la Panadería Carmela, situada en la rúa da Rosa, en el Ensanche de la capital gallega, y se llevó el dinero de la caja registradora. Los hechos se produjeron alrededor de las 11.30 horas y el presunto autor del robo, "un joven de unos 23 años", aprovechó que la dependienta se encontraba en el baño lavando una serie de utensilios del establecimiento "para llevarse casi 200 euros de la caja", indicaron responsables del negocio.

"Había más dinero, pero saltó la alarma, y finalmente se llevó 190 euros. Cuando salí del baño, comenzó a correr para huir de la zona. Fueron solo unos minutos", relatan las mismas fuentes. Se trata de un negocio tradicional, con clientes habituales de la zona del Ensanche. Los propietarios del negocio ya han denunciado los hechos ante la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación.

Tras el suceso, de la asociación de vecinos Raigame han vuelto a lamentar que este tipo de situaciones se repiten con demasiada frecuencia. En este sentido, precisan que el presunto autor del robo es un joven que ya ha incomodado a otros negocios de la zona, puesto que "acostumbra a fumar crack en plena calle, a las puertas de los establecimientos", señalan.