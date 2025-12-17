Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad: ¿Cuándo fue la última vez que el Gordo cayó en Santiago?

La capital gallega está lejos de ser la ciudad gallega donde más veces ha tocado el primer premio

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

A pocos días del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará este lunes 22 de diciembre, la incertidumbre y las ganas de saber si eres uno de los agraciados va en aumento.

Aunque las probabilidades de ser agraciados con el Gordo son muy bajas, se suele decir que "uno entre cien mil", lo cierto es que de caer este año en Santiago no sería la primera vez.

El primer premio del sorteo, que reparte 400.000 euros por décimo, ya cayó en varias ocasiones en la capital gallega, un total de tres veces, aunque aún lejos de las nueve ocasiones que ha agraciado a A Coruña o las seis que ha tocado en Lugo.

La primera vez que el Gordo tuvo presencia en Santiago fue en el año 2007, cuando la administración ubicada en Rúa do Villar, en la entrada del casco histórico, vendió el décimo 06.381. Eso sí, la mayor parte de los premiados fueron turistas porque dicha administración había despechado todos sus décimos en verano, durante la temporada alta.

Tras esta primera vez, el Gordo tardaría once años en volver a Santiago. Lo hizo en 2018, donde además de en Santiago, el décimo 03.347 también llevó el primer premio a O Pino y Teo. En la capital gallega se vendieron un total de 11 décimos en esta ocasión.

La última vez que el Gordo dejó un gran pellizco en Santiago fue hace apenas dos años, en el Sorteo Extraordinario de 2023, cuando se repartieron dos décimos premiados en la capital gallega: uno en el Café Venecia y otro en el centro comercial As Cancelas.

Además de Compostela, el Gordo de 2023 regó media Galicia: el 88.008 se vendió en A Pobra, Vigo, Porriño, Marín, A Illa, Salvaterra, Vilagarcía, Xinzo, Ourense, Lugo, Baralla, Cambre, Val do Dubra, Porto do Son y Culleredo.

TEMAS

