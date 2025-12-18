Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 18 de diciembre, en Santiago?

Coros e Milan Perišić coa RFG

AUDITORIO DE GALICIA. A Asociación de Amigos da Ópera de Compostela colabora coa Real Filharmonía (RFG) e a Federación de Coros de Galicia en Cantamos!, nun concerto especial ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia (15 euros). Mañá repetirase á mesma hora. Baixo a dirección de Javier Fajardo, actúan o Coro de Cámara Thalassa (Marín), o Coro da Asociación Músico Crisanto (Rábade), Coro Asociación de Amigos del Camino de Santiago (Lugo), Coro Asubío (Santiago), Coro da Escola Municipal de Música de Santiago, Coro Crecente de Voces Graves (Sant.) e Sons de Solovio (Sant.), máis Andrea Rey e Milan Perišić.

Aurelio Romero con un ejemplar de su libro / Cedida

Aurelio Romero presenta el libro ‘Espérame ayer’

TERTULIA . El periodista, escritor y poeta Aurelio Romero Serrano (Ciudad Real, 1951) presenta en Santiago su nueva obra, titulada Espérame ayer. Madrid – Tánger, 1951, un libro que aparece editado por Círculo Lector. Es una cita prevista en la librería Couceiro, en la Praza de Cervantes, a las 18:30 horas, con entrada libre y donde el autor va a estar acompañado por Emilio Pérez Touriño, profesor universitario y ex presidente de la Xunta de Galicia; y el premiado escritor Alfredo Conde. Van a conversar de dicho libro por medio de una tertulia.

Cartel de la presentación de 'Poemas desencadenados' de Áurea Sánchez / Cedida

Libro de Áurea Sánchez con apoyo musical de Haruna Takebe y Cibrán García

Áurea Sánchez, nacida en Sobrado (A Coruña), en 1956, licenciada en Ciencias de la Información y doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, presenta, a las 19 horas, en la Facultad de Filosofía (Mazarelos), un libro llamado Poemas desencadenados (Alia Ediciones). El acto de entrada libre incluye la actuación de la pianista japonesa Haruna Takebe acompañda por el violinista compostelano Cibrán García.

Mikel Herrán habla de arqueología

CIENCIA. El Museo de las Peregrinaciones ofrece, a las 19 horas, con entrada libre, una conferencia titulada Qué es (y qué no) la arqueología queer: Más allá de identidades, con Mikel Herrán, doctor en Arqueología por la Universidad de Leicester. Organiza el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).