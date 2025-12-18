Área Central anuncia para mañana la apertura más esperada del año
Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura habrá café de bienvenida "y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar…", escriben
Era un secreto a voces entre los clientes de Área Central y una de las aperturas más esperadas. La cuenta atrás ha llegado a su fin, pues la reconocida panadería coruñesa Amasarte abrirá sus puertas en el centro comercial compostelano este viernes, 19 de diciembre.
Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura habrá café de bienvenida "y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar…", escriben.
Conocidos por su repostería y pan artesanal, desde Amasarte se han hecho un gran hueco en la hostelería, ofreciendo una amplia variedad de productos para desayunar, así como tostas, tartas y productos de panadería y pastelería.
Suma y sigue
Paralelamente a la apertura de Amasarte, este mismo jueves Área Central ha anunciado además la llegada de Adriel's mi dulce secreto, una propuesta que acercará "sus dulces y tartas peruanas e internacionales con sabores de frutas exóticas".
De ella, destacan que "la presentación de los postres es cuchareable", algo innovador que "no ofrece ningún otro local en Santiago".
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- Santiago tendrá un vuelo directo a Ámsterdam el próximo verano operado por KLM