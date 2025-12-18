Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura habrá café de bienvenida "y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar…", escriben

Área Central anuncia para mañana la apertura más esperada del año / Instagram

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

Era un secreto a voces entre los clientes de Área Central y una de las aperturas más esperadas. La cuenta atrás ha llegado a su fin, pues la reconocida panadería coruñesa Amasarte abrirá sus puertas en el centro comercial compostelano este viernes, 19 de diciembre.

Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura habrá café de bienvenida "y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar…", escriben.

Conocidos por su repostería y pan artesanal, desde Amasarte se han hecho un gran hueco en la hostelería, ofreciendo una amplia variedad de productos para desayunar, así como tostas, tartas y productos de panadería y pastelería.

Suma y sigue

Paralelamente a la apertura de Amasarte, este mismo jueves Área Central ha anunciado además la llegada de Adriel's mi dulce secreto, una propuesta que acercará "sus dulces y tartas peruanas e internacionales con sabores de frutas exóticas".

De ella, destacan que "la presentación de los postres es cuchareable", algo innovador que "no ofrece ningún otro local en Santiago".  

