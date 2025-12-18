Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LavacollaJosé ToméIES de NegreiraPaniagua
instagram

Catrocentas familias celebran os 25 anos de Dano Cerebral Santiago

Lembran o camiño percorrido desde o 19 de decembro de 2000 e analizan os retos futuros, coa convicción de que unha vida salvada merece ser vivida con dignidade

Catrocentas familias celebran os 25 anos de Dano Cerebral Santiago

Catrocentas familias celebran os 25 anos de Dano Cerebral Santiago

Ver galería

Catrocentas familias celebran os 25 anos de Dano Cerebral Santiago / Antonio Hernández

K.M.

Santiago

Un cuarto de século despois de que o 19 de decembro de 2000 un grupo de familias e profesionais fundaran en Compostela a antiga Sarela coa convicción de que unha vida salvada merece ser vivida con dignidade, a hoxe asociación Dano Cerebral Santiago conmemorou este mércores na Cidade da Cultura o seu 25 aniversario.

Nun acto que contou con catrocentas persoas entre familias socias, profesionais, persoas voluntarias e colaboradores, os participantes puideron achegarse aos inicios da entidade, aos retos superados ao longo de todos estes anos e aos que quedan por alcanzar a través de tres vídeos nos que queda constancia de todo este percorrido.

José Balboa, recoñecido como presidente de honra

Conducido pola xornalista Ainhoa Apestegui e coa presenza da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño; a conselleira de Política Social, Fabiola García; e o conselleiro de Cultura, José López Campos; así como representantes dos grupos parlamentarios galegos e do Concello de Santiago, un dos momentos mais emotivos tivo lugar cando o presidente de Dano Cerebral Santiago, Luciano Fernández, e a súa xunta directiva, recoñeceron o labor do fundador e ata hai uns meses á fronte da asociación José Balboa, nomeándoo presidente de honra.

Posteriormente tivo lugar unha mesa redonda na que participaron a edil de Dereitos e Servizos Sociais compostelá, María Rozas, e a directora xeral de Persoas con discapacidade da Xunta, Begoña García Abeijón. Conducida pola secretaria da entidade, Noelia López, analizouse o traballo durante estes 25 anos e como cambiou o coñecemento e a valoración social do dano cerebral. Tras ela, a titular de Política Social destacou a estreita colaboración entre a asociación santiaguesa e a Xunta na atención ao dano cerebral e á dependencia.

Nenos con dano cerebral

O capítulo de retos futuros foi simbolizado por nenos e nenas con dano cerebral aos que vai dirixido o conto Come a lavadora dunha vez!, no que se narra a relación que a nena protagonista, Noelia, ten coa súa nai que ten dano cerebral tras sufrir un ictus. Na presentación da obra participaron a escritora Rosa Aneiros, o ilustrador Hadrián Jamardo e a deseñadora Uqui Permui, xunto coa terapeuta ocupacional da asociación Majo Hermida.

Noticias relacionadas y más

A alcaldesa compostelá foi a encargada de pechar un acto que na parte musical contou coa colaboración de Son das flores, un proxecto musical, social e pedagóxico nacido no CEIP Vicente Risco de Vigo que demostra como a música pode ser unha verdadeira ferramenta de cambio e crecemento persoal.

TEMAS

  1. El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
  2. Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
  3. Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
  4. El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
  5. El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
  6. Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
  7. Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
  8. Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS

Crujeiras presenta o programa da súa candidatura ao Reitorado: «Aposto por unha USC que coide das persoas e do propio»

Crujeiras presenta o programa da súa candidatura ao Reitorado: «Aposto por unha USC que coide das persoas e do propio»

Santiago acoge este domingo la X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres

Santiago acoge este domingo la X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres

Mercado de Nadal en el IES Rosalía de Castro: «La recogida fue todo un éxito»

Asunta Rodríguez (galería Trinta, Santiago): "En el arte hay muchas mujeres pero siguen mandando los hombres"

Asunta Rodríguez (galería Trinta, Santiago): "En el arte hay muchas mujeres pero siguen mandando los hombres"

Raxoi llega a un principio de acuerdo para cerrar el conflicto con bomberos y policías

Raxoi llega a un principio de acuerdo para cerrar el conflicto con bomberos y policías

Catrocentas familias celebran os 25 anos de Dano Cerebral Santiago

Catrocentas familias celebran os 25 anos de Dano Cerebral Santiago

Santiago acolle este domingo a carreira de Papá Noel a favor de Asanog

Santiago acolle este domingo a carreira de Papá Noel a favor de Asanog

Chema Fernández, joyero: «El cliente hoy busca una joya, pero también una experiencia»

Chema Fernández, joyero: «El cliente hoy busca una joya, pero también una experiencia»
Tracking Pixel Contents