Una conductora se sale de la vía en el centro de Santiago y choca contra una señal de dirección prohibida

Una conductora perdió el control del vehículo cuando circulaba por la avenida de Ferrol, en Santiago, e impactó contra un panel de señalización vertical. El suceso se registró poco después de las nueve de la noche de este jueves, en una jornada muy lluviosa en la capital gallega, y se saldó con daños en el turismo y en la señal, indicaron desde la Policía Local. La conductora resultó ilesa.

Según fuentes policiales, el suceso se produjo en la intersección entre la avenida de Ferrol y la rúa Doutor Maceira, después de que la conductora se saliese de la vía y se llevase por delante una señal de dirección prohibida. Hasta el lugar del suceso acudió una dotación de la Policía Local.

Este no fue el único accidente de tráfico que se registró en la capital gallega en las últimas horas, puesto que en la jornada del miércoles, a las 15.40 horas, dos vehículos colisionaron en la rúa San Caetano, "con resultado de danos materiais e un ferido leve", indicaron desde la Policía Local. Y solo una hora después, a las 16.49 h., en la rúa Ponte da Rocha, se produjo un choque "entre un autobús e unha motocicleta, con resultado dun ferido leve".

Conducción temeraria

Asimismo, desde el Concello comunicaron una denuncia por "condución temeraria e non respectar os semáforos". El suceso se produjo a las 22.00 horas de este miércoles en la rúa Santiago de Chile. "Dáselle o alto a un vehículo. O condutor emprende a fuxida, cunha condución temeraria e sen respectar os semáforo. É denunciado en vía administrativa", recoge el parte policial.