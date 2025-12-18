El Consello Galego de Universidades avanza en la oferta de grados y másteres para 2026/27

El Consello Galego de Universidades avanza en la planificación de la oferta académica del sistema universitario gallego de cara al curso 2026/27, con la tramitación de un total de 103 expedientes de verificación y modificación de titulaciones. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha presidido este jueves el Consello en el que se han dado cuenta de un total de 13 verificaciones y 90 modificaciones de títulos de grado, máster y doctorado que las universidades gallegas están actualmente tramitando.

Tras obtener el informe inicial de viabilidad académica y social de la Consellería, las propuestas deberán completar las diferentes fases obligatorias, que incluyen el registro de los informes correspondientes en la plataforma estatal de titulaciones y la obtención del informe favorable de la Axencia para a Calidade do Sistema Educativo Galego (ASUG).

El proceso culminará con la resolución de verificación del Consello de Universidades a nivel estatal que, habitualmente antes del verano, cierra la oferta para todo el sistema universitario español. En el caso de Galicia, tras esa verificación estatal, la Xunta deberá otorgar la correspondiente autorización para impartir docencia.

Durante la reunión celebrada este jueves, la Consellería ha recordado que existen actualmente nueve titulaciones que aún no se han registrado en la plataforma estatal. En este sentido, advirtieron de que incumplimiento de los plazos puede provocar retrasos en la verificación o modificación de los títulos, lo que repercutirá en la oferta de plazas para el próximo curso académico.

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) tiene 38 expedientes en tramitación, de los cuales cinco son verificaciones y 33 son modificaciones de títulos. En esta fase inicial han recibido informe favorable varios másteres universitarios, como el de Planificación Territorial y Urbana, que sustituirá al actual máster en Planificación y Gestión Territorial; el de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos, que reemplaza al título vigente; el máster en Química Teórica y Modelización Computacional, impartido conjuntamente con la Universidad de Vigo y otras 15 universidades fuera de Galicia; y el máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, también interuniversitario junto a la UVigo y otros cinco centros.

En cuanto a los doctorados, el de Agricultura y Medio Ambiente para el Desarrollo se convertirá en un programa conjunto con la Universidad Juan Carlos de Guatemala.

Se revocarán los másteres en Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados -que se sustituye por otro título con el mismo nombre, autorizado para el curso 2025-26-, en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte -sustituido por el máster universitario en Gestión del Arte y Patrimonio Cultural- y el Programa de Doctorado en Estudios Culturales: Memoria, Época, Territorio y Lengua, que dejará de compartirse con la Universidad de Rennes II y se sustituirá por otro con el mismo nombre, exclusivo en la USC.