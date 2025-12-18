John Walsh: «Galicia será líder en cuántica en 2030 porque empezó en el momento oportuno»

El Palacio de Congresos de Santiago acoge este jueves la segunda y última jornada de la International Quantum Business Conference (IQBC), un encuentro promovido por Fujitsu, el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y la Xunta que reúne a expertos internacionales para poner en común los avances en el campo de la tecnología cuántica, cuyo desarrollo está llamado a marcar el futuro de las próximas generaciones. En el evento participa el CTO (director de tecnología) para Europa de Fujitsu, John Walsh, que en conversación con este diario ensalza el lugar que ocupa la comunidad gallega en este ámbito: «En 2030 estará en una posición de liderazgo porque empezó a trabajar en el momento oportuno», señala.

En esta línea profundiza en que en Galicia existe «una visión a largo plazo por un objetivo común», compartida por la Xunta, académicos, ingenieros, matemáticos, empresas e industria, algo que en Europa «es infrecuente». Walsh añade que «es difícil desarrollar y construir computadores cuánticos y Galicia tiene una visión al menos a 10 años vista, está trabajando en distintos ámbitos haciendo una apuesta de futuro».

La referencia al año 2030 no es casual porque alrededor de esa fecha «muchos expertos consideran que tendremos lo que se denomina la ventaja cuántica, que es que la cuántica como tal ya se pueda aplicar en casos reales». En el Cesga están trabajando «en la comunicación cuántica, en entender el funcionamiento del hardware cuántico y los algoritmos de aplicaciones de la cuántica», por lo que Walsh cree que en 2030 «estarán en una posición privilegiada para sacarle partido a todo esto».

Desarrollo de cuántica e IA

Al desarrollo de la computación cuántica se une el de la inteligencia artificial (IA), dando lugar a una reducción del número de variables que pueden surgir en el transcurso de una investigación. La sede del Cesga acogerá a partir del próximo año una factoría de IA centrada en la salud, por lo que estas ventajas se podrán aplicar en campos como el desarrollo de fármacos o la medicina personalizada. Walsh ejemplifica que en una enfermedad como el cáncer la combinación de cuántica e IA permitiría «diagnósticos más rápidos, priorizar qué pacientes necesitan ser vistos antes, personalizar tratamientos o saber qué combinación de fármacos es la adecuada».

Pero también en otros sectores los beneficios son palpables. Es el caso del proyecto desarrollado por Fujitsu con Stellantis, mediante el que han optimizado el proceso de pintado de vehículos utilizando estas tecnologías. Gracias a ello «han disminuido los costes, haciendo la fábrica más competitiva», destaca Walsh.

El CTO de Fujitsu considera que ejemplos como estos contribuyen a hacer comprensibles las potencialidades de la cuántica y la IA, ya que «la sociedad en general probablemente no está preparada para entender los cambios que vienen». Sin embargo, advierte de que «van a ocurrir en cualquier caso», por lo que «es responsabilidad de la gente que trabaja con esta tecnología explicarla de una manera comprensible».

Jornada inaugural

El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, asistió ayer a la jornada inaugural del IQBC. Antes, la directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, y la directora del Centro Internacional de Cuántica de Fujitsu, Almudena Justo, destacaron que el objetivo del encuentro es «aunar a la comunidad investigadora a nivel europeo y progresar de forma conjunta».