Mercado de Nadal en el IES Rosalía de Castro: «La recogida fue todo un éxito»

En su cuarta edición,la planta baja del instituto reunió a multitud de alumnos y alumnas, padres y gente de la ciudad

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ayer, en el Mercado Solidario de Nadal del IES Rosalía de Castro. | | X. G.

Lorena Rey

Santiago

Puestos de ropa, libros infantiles y de adultos, juguetes de segunda mano, además de una cafetería, talleres, conciertos musicales, un photocall, un bingo y una ruleta. Así se configuró ayer el Mercado Solidario de Nadal que organiza el alumnado de primero de bachillerato internacional del IES Rosalía de Castro. En su cuarta edición,la planta baja del instituto reunió a multitud de alumnos y alumnas, padres y gente de la ciudad.

Sheila Santiago Santos, una de las organizadoras de la iniciativa, comenta que este año «decoramos unhas caixas que depositamos no instituto de Milladorio, no Eduardo Pondal e na Escola Oficial de Idiomas, ademais de no noso centro». La recogida fue «todo un éxito».

Toda la recaudación se donará a Cruz Roja. Desde la organización «esperamos superar» los 1.800 euros reunidos el año pasado.

