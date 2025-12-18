Mercado de Nadal en el IES Rosalía de Castro: «La recogida fue todo un éxito»
En su cuarta edición,la planta baja del instituto reunió a multitud de alumnos y alumnas, padres y gente de la ciudad
Puestos de ropa, libros infantiles y de adultos, juguetes de segunda mano, además de una cafetería, talleres, conciertos musicales, un photocall, un bingo y una ruleta. Así se configuró ayer el Mercado Solidario de Nadal que organiza el alumnado de primero de bachillerato internacional del IES Rosalía de Castro. En su cuarta edición,la planta baja del instituto reunió a multitud de alumnos y alumnas, padres y gente de la ciudad.
Sheila Santiago Santos, una de las organizadoras de la iniciativa, comenta que este año «decoramos unhas caixas que depositamos no instituto de Milladorio, no Eduardo Pondal e na Escola Oficial de Idiomas, ademais de no noso centro». La recogida fue «todo un éxito».
Toda la recaudación se donará a Cruz Roja. Desde la organización «esperamos superar» los 1.800 euros reunidos el año pasado.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS