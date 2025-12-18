Lotería de Navidad 2025
¿Qué pisos te puedes comprar en Santiago si te toca el Gordo de Navidad?
Descubre cinco propuestas de pisos que podrías comprar en la capital gallega con los 328.000 euros que te quedarían tras pagar a Hacienda
¿Qué harías si te toca el Gordo? Queda menos de una semana para la Lotería de Navidad y, sin duda, una de las preguntas más recurrentes es conocer en qué te gastarías el dinero.
Saldar deudas hipotecarias o adquirir una nueva propiedad son algunas de las decisiones más habituales. A este respecto, desde EL CORREO GALLEGO hemos recopilado cinco propuestas de pisos que podrías comprarte en Santiago si te toca el Gordo, teniendo en cuenta los 328.000 euros que te quedarían tras pagar lo correspondiente a Hacienda.
Piso en Porta Faxeira
Situado en pleno casco viejo, en un lugar emblemático como Porta Faxeira, se encuentra una vivienda perfecta para invertir y reformar. Con vistas a la Alameda, cuenta con doble acceso, desde Av. Figueroa o desde la Rúa Entrecercas.
En la actualidad, el edificio está a la venta por plantas, por lo que se puede elegir el piso que mejor se adapte a tus necesidades. En cuanto a la primera planta, a la venta por 225.000 euros, está dividida en un gran recibidor, dos salones, cocina, baño y dos habitaciones.
Piso reformado en el Ensanche
Situado a unos cinco minutos de Praza de Galicia, otra alternativa que puedes comprar si te toca el Gordo de Navidad es un piso recién reformado por 195.000 euros.
De unos 50 metros cuadrados, está dividido en dos dormitorios con armarios empotrados, un baño, cocina americana totalmente equipada con una isla central que conecta con el salón, baño reformado y una terraza exterior. Su ubicación céntrica ofrece todo lo necesario para el día a día.
Espacioso piso en San Lázaro
Si bien en estos momentos funciona como escuela de música y oficinas, el espacioso piso de 145 metros cuadrados situado en la zona de San Lázaro ofrece un sinfín de posibilidades para reconvertirse en una vivienda.
Con un precio de 169.000 euros, está dividido en cuatro habitaciones, sala amplia y luminosa y dos baños.
De planta baja en O Castiñeiriño
Otra buena alternativa es la compra de un piso de unos 130 metros cuadrados de planta baja situado en O Castiñeiriño por 257.000 euros.
Situado más concretamente en la rúa Diego Bernal, en una zona tranquila y bien comunicada, la vivienda es totalmente exterior y cuenta con una terraza de 30 metros cuadrados. Dispone de tres habitaciones, salón, cocina totalmente equipada y cuarto de baño.
Piso exterior en Conxo
La última alternativa es un piso exterior con plaza de garaje y trastero en Conxo desde los 285.000 euros. La vivienda está dividida en un salón espacioso, cocina independiente, dos habitaciones amplias y un baño completo que suman 57 metros cuadrados.
Además del garaje, el piso ofrece la posibilidad de adquirir una segunda plaza opcional. Se ubica en una zona que ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y proximidad al centro de Santiago.
