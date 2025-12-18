Raxoi llega a un principio de acuerdo para cerrar el conflicto con bomberos y policías

Tras 52 días con los cuerpos de Bomberos y Policía Local bajo mínimos en Santiago, el Concello llega a un principio de acuerdo con los sindicatos para poner fin al conflicto. A finales de octubre, los efectivos decidieron dejar de realizar horas extraordinarias para evidenciar el déficit de plantilla y reclamar diferentes mejoras retributivas. Tras varias jornadas de negociaciones, este lunes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciaba que esta semana realizaría la «oferta definitiva» a las organizaciones sindicales.

La reunión se convocó ayer a la una de la tarde y se prolongó durante más de dos horas y media. Desde el Concello de Santiago se limitaron a informar que se había producido «un principio de acuerdo» y que las partes se habían comprometido a no trasladar los contenidos hasta que no se ratificase el pacto. Fuentes sindicales consultadas por EL CORREO confirman que finalmente se ha llegado a un punto de encuentro y aseguran que podría validarse ya este jueves. Los sindicatos llevarán también el contenido del acuerdo a una asamblea para determinar si bomberos y policías vuelven a asumir nuevamente la jornada extraordinaria.

Parque inoperativo

La negativa a cubrir las horas ha dejado al parque de Bomberos prácticamente inoperativo durante varios días y han tenido que venir efectivos de otras localidades a atender incendios en Santiago. La ausencia de policías locales también ha obligado al Ayuntamiento a cerrar el túnel del Hórreo en distintas ocasiones, dado que no se disponía de personal suficiente para atender las pantallas del tráfico. El pasado domingo, tras una cascada de seis bajas laborales, comunicadas en el último momento, la ciudad quedó con únicamente dos policías locales. Como estaba prevista la llegada de miles de personas para participar en la manifestación contra Altri, el Concello tuvo que recurrir a la empresa concesionaria para mantener abierto el túnel.

Hasta ayer el principal motivo de desencuentro que aún se mantenía en las negociaciones era la subida del precio de la hora extra. Una de las quejas de policías y bomberos es que el Concello les pagaba la jornada adicional a un precio menor que la hora ordinaria. En una rueda de prensa celebrada a principios de diciembre, la alcaldesa desveló que las extras se abonaban a 18,9 euros, casi tres menos que los 21,81 euros de las ordinarias. Sanmartín cifró en 783 euros la media mensual de lo que percibe por este concepto un policía o un bombero. El Concello ofrecía entonces a los sindicatos una subida del 20% para las horas extraordinarias, que alcanzarían los 22,68 euros. Finalmente, según ha podido saber EL CORREO, con el principio de acuerdo Raxoi está dispuesto a abonar hasta un 22,5% más. A esta cantidad aún habría que sumarle otro 2,5% que se corresponde con el incremento salarial pactado a nivel estatal con los funcionarios públicos. De esta forma, los sindicatos calculan que la hora extra tendrá un alza del 25% a partir del próximo año.

Complementos

Los sindicatos reclamaban también otras mejoras retributivas que tienen que ver con complementos como el de nocturnidad o festividad. Este punto se había encauzado ya en anteriores semanas con el acuerdo para realizar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) encargada a un grupo de trabajo de la Universidade de Santiago (USC). Por el momento, explican las fuentes consultadas, se han acordado algunas mejoras retributivas, por ejemplo, en la cantidad que se paga a policías y bomberos por trabajar por la noche. Ahora, aseguran, el Concello deberá realizar los últimos cálculos para comprobar que las subidas salariales entran dentro de las posibilidades presupuestarias.

El acuerdo no afecta al número de bomberos y policías locales. Las plantillas llevan mermadas desde hace años debido a los recortes en las administraciones públicas tras la crisis de 2008, que impidieron cubrir todas las jubilaciones que se iban produciendo.