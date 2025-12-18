Raxoi salda la deuda de las horas extra con policías y bomberos: "É un logro deste goberno sen predecentes"

El pleno del Concello de Santiago dio este jueves luz verde a la aprobación del pago de las horas extrarodinarias a policías y bomberos entre de junio y octubre de 2025, así como la festividad de octubre y las gratificaciones al resto del personal municipal por los primeros diez meses del año. La medida salió adelante con los votos a favor del gobierno local (BNG y Compostela Aberta) y del PSOE, y las abstenciones del PP y los ediles no adscritos.

"Por primeira vez nos últimos anos regularízase o pago de gratificacións. Supuxo un grande esforzo poñerse ao día no pagamento dos servizos extraordinarios de todo o persoal municipal. É un logro deste goberno sen precedentes", aseguró el concelleiro de Facenda, Manuel César. La aprobación de este expediente se suma al validado el mes pasado, con lo que la cantidad que las arcas municipales asumen para satisfacer el pago de gratificaciones pendientes entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 asciende a más de tres millones de euros.

Críticas a la gestión de Raxoi

Durante el debate los grupos se reafirmaron en los argumentos que vienen ofreciendo desde que se desató a finales de octubre el conflicto con policías y bomberos, para el que se alcanzó un principio de acuerdo este miércoles. César insistió en el carácter estructural de la falta de personal por la aplicación de la tasa de reposición, lo que lleva a tener que recurrir a horas extra para cubrir servicios estructurales. "A liña descendente virou con este goberno", afirmó, reiterando su intención de "axilizar" la convocatoria de plazas vacantes.

El concelleiro del PP, José Ramón de la Fuente, criticó que el expediente presentado por el Bipartito al pleno está "lleno de irregularidades", debido a la "falta de control" sobre la realización de los servicios. "No es cierto que sea un problema heredado, es un problema de hoy la forma en que se afronta la falta de efectivos", afirmó, achacando a la gestión del gobierno local las situaciones de inoperatividad del parque de bomberos o el cierre al tráfico del túnel del Hórreo durante algunas jornadas en las últimas semanas.

El edil no adscrito, Gonzalo Muíños, reprochó algunas declaraciones de la alcaldesa y remarcó que el conflicto del último mes y medio "non é cuestión de diñeiro, senón de dereitos do persoal". Muíños consideró que "máis que un problema estrutural herdado, houbo impagos e incapacidade de dialogar e consensuar" por parte de Raxoi.

Por su parte, la concelleira del PSOE, Marta Abal, valoró como una "boa noticia" el pago e instó al ejecutivo municipal a buscar a la "convocatoria inmediata" de las plazas pendientes, así como a buscar alternativas para aumentar personal mientras no se resuelven esos procesos. Todo ello, según indicó, con el objetivo de "garantir o descanso do persoal" evitando la realización de turnos adicionales.

Sanmartín: "Deberiamos felicitarnos polo acordo"

La alcaldesa Goretti Sanmartín intervino al final del debate para matizar que "en todas as miñas intervencións dixen que as reivindicacións do persoal son lexítimas" y que "nunca cuestionei a profesionalidade" de policías y bomberos.

Además, la regidora subrayó que "deberiamos felicitarnos por ter chegado a un principio de acordo" para poner fin al conflicto. No obstante, lamentó que "parece que a algunhas persoas lles gustaría que non o houbese", en referencia a algunas de las intervenciones de la oposición en el debate.