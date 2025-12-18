Santiago acolle este domingo a carreira de Papá Noel a favor de Asanog
Redacción
A concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, participou este mércores na presentación da Carreira de Papá Noel, que se celebrará o próximo domingo, 21 de decembro, polas rúas da capital galega, nunha xornada que era o último día de inscrición. Os dorsais poderán recollerse a partir de mañá pola tarde no centro comercial As Cancelas.
A proba, cuxa recadación irá destinada á Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia Asanog, consistirá nun percorrido de catro kilómetros, con saída do centro comercial e chegada á Praza do Obradoiro, e todos os participantes o farán co traxe de Papá Noel, mentres que a cativada irá vestida co de elfo. Os traxes repartiranse coa inscrición.
Previa o sábado no Vero Boquete
A SD fará unha previa durante o descanso do encontro do sábado cun grupo de papá noeles que percorrerán as pistas de atletismo do Vero Boquete.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS