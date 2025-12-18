Santiago acoge este domingo la X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres

La ya tradicional Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres regresa este domingo, a las 18.30 horas, al Auditorio Abanca de Santiago con el propósito de ayudar a la infancia más desfavorecida.

Lo hace con una nueva edición, la décima, en la que participarán, al igual que en el pasado año, las escuelas Siliria Dance Center, dirigida por Silvia Miramontes, y la Academia Lodanzas, dirigida por Loli Fojón. A ellas se les sumará este domingo la escuela de música La Berenguela, cuya directora es María José Cerviño.

Estas tres escuelas serán las encargadas de hacer disfrutar a las personas que decidan acudir —las entradas costarán 10 euros y hay descuentos para menores de 3 años, mayores de 65, desempleados y familias numerosas— a un espectáculo a beneficio de los proyectos de ayuda a la infancia que lleva a cabo la Fundación Tierra de Hombres gracias a una gran cadena solidaria formada por instituciones públicas y privadas, voluntarios, médicos y hospitales.

La X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres será presentada por la periodista María José Rivero y al inicio del evento se emitirá un vídeo de los proyectos de ayuda a la infancia de la Fundación Tierra de Hombres.

Para las personas que no puedan acudir y estén interesadas en colaborar, se ha habilitado la fila cero en la cuenta de Abanca ES88 2080 0036 6730 4001 9673.