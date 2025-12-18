Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

The Rapants convocan una gran fiesta en Santiago para el rodaje de su nuevo videoclip: "Necesitamos que formedes parte desto"

La banda hace un llamamiento a sus fans a través de redes sociales para grabar el videoclip de una de sus nuevas canciones el próximo domingo 28

Buscan todo tipo de perfiles y edades y los interesados deben acudir a la cita con estética setentera

The Rapants durante su actuación este verano en el Gaiás

The Rapants durante su actuación este verano en el Gaiás / Jesús Prieto

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

"Como sabedes, hai unhas semanas acabamos o noso próximo álbum. Pero o traballo non esta feito, estamos esforsándonos mogollón para cumplir as vosas expectativas. Eso si, antes necesitamos que colaboredes e formedes parte desto", escribía la popular banda gallega The Rapants a través de sus redes sociales el pasado martes.

La popular banda muradana hace así un llamamiento a sus fans para el rodaje del videoclip de una de sus nuevas canciones en Santiago.

Según puede verse en la convocatoria, la pieza estará producida por La Bellavista, la misma que se encuentra tras Blaster W4u.

Estética de los años 70

El rodaje tendrá lugar el próximo domingo, 28 de noviembre, por la tarde y cerca de la zona de San Marcos.

Si bien aún no han confirmado la hora y el lugar exactos, The Rapants han habilitado un grupo de WhatsApp en el que irán compartiendo más detalles. Por el momento, el grupo -creado el martes pasado por la mañana- ya supera los 500 miembros. Los interesados pueden unirse a través del enlace compartido en su cuenta oficial de X.

Ejemplos de vestuario compartidos en el grupo de WhatsApp

Ejemplos de vestuario compartidos en el grupo de WhatsApp / RRSS

Para la grabación buscan todo tipo de perfiles y edades y será imprescindible que los interesados acudan a la cita siguiendo una estética setentera.

A este respecto, la banda ha enviado un PDF al grupo lleno de imágenes de inspiración para el vestuario que necesitan.

Entre las claves para el vestuario de estética de los años 70 destaca el uso de muchos colores y accesorios como corbatas, gafas de sol, gorros, boinas, sombreros, pañuelos, guantes... Piden, además, evitar el color negro en la medida de lo posible.

Paralelamente al rodaje, el cual amenizarán con música en directo entre tomas, han organizado un concurso en el que premiarán a los tres mejores vestidos.

No es la primera vez que The Rapants hacen una convocatoria de este tipo. A finales de 2023 lo hacían en Muros para grabar el videoclip de su popular canción Blaster W4u, en la que involucraron a más de 400 vecinos. Y tú, ¿te lo vas a perder?

TEMAS

