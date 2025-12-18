Una treintena de músicos se desvincula de las críticas sobre la gestión de la Filharmonía

Una treintena de músicos de la Real Filharmonía de Galicia se desvincula de las críticas vertidas por otros compañeros hacia la dirección artística y técnica de la orquesta. A través de un comunicado quieren dejar claro que este tipo de opiniones «corresponde a algunos músicos y abonados, pero no representan de forma unánime a todos los intérpretes». La Filharmonía está compuesta por unos 50 profesionales de diferentes trayectorias y nacionalidades.

Debate sobre el futuro de la orquesta

Una parte de la orquesta ha abierto un debate sobre su futuro. Como publicó el pasado domingo EL CORREO GALLEGO, consideran que la Filharmonía atraviesa una de las etapas más delicadas de la historia y señalan que «está en peligro». Este grupo asegura que se está produciendo una caída de público, que desaparecen profesionales de prestigio y se realizan menos giras. Al igual que algunos abonados, censuran que existe una excesiva presencia de música de compositores contemporáneos frente a la música clásica tradicional. Los 33 integrantes de la orquesta que firman el comunicado insisten en que estas opiniones no son compartidas por todos los miembros de la orquesta.

También se desvinculan de las criticas vertidas contra cursos de dirección y composición organizados recientemente por la Real Filharmonía de Galicia. En su comunicado, la treintena de intérpretes que se han querido desvincular públicamente de la denuncia aseguran que «las iniciativas formativas y profesionales» son consideradas «de manera diversa por los miembros de la orquesta». Añaden que dejar claro estos matices ofrece «una imagen más fiel y más equilibrada de la realidad plural y profesional de los músicos que integran la Real Filharmonía de Galicia».

Confianza del Consorcio

Tras las denuncias de algunos músicos y abonados de la orquesta, el Consorcio de Santiago defendió su plena confianza en el proyecto artístico y técnico de la Real Filharmonía de Galicia, encabezado por el director titular y artístico, Baldur Brönnimann, y por la directora técnica, Sabela García Fonte. Según el ente, se trata de un proyecto «sólido, moderno e en liña cos estándares actuais das orquestras europeas», enmarcado en una estrategia de modernización de la institución. El Consorcio facilitó también datos de asistencia a conciertos y abonos realizados en las tres últimas temporadas que indican una tendencia estable en el público. A través de una carta abierta, el propio Brönnimann destacó que el porcentaje de minutos que se dedican a piezas de compositores vivos en esta temporada supone el 19% y defendió que estas músicas «reflicten a realidade de hoxe en día e forman parte inseparable dunha programación honesta e diversa».