Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 19 de diciembre, en Santiago?

Papa Noel llega a El Corte Inglés

El Corte Inglés se prepara para recibir a Papá Noel. Este viernes, en el sótano 1, atendenderá las peticiones de grandes y pequeños entre las 17:00 y las 21:00 horas. La visita de Papa Noel al establecimiento se repetirá los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, en el mismo horario.

La zona foodtruck en la edición pasada del Mercado da Estrela / Mercado da Estrela

Mucha música en el Mercado da Estrela

DON BOSCO. Arranca una de las citas navideñas más populares de Santiago. El Mercado da Estrela comienza hoy su programación. El festival urbano navideño se celebrará hasta el 21 de diciembre con una amplia programación dirigida a todos los públicos con conciertos, DJs, actividades familiares, talleres, zona gastronómica, juegos y muchas más sorpresas. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, el Centro Don Bosco acoge los primeros conciertos. Se subirá al escenario los grupos, Maricarme, Zålomon Grass (21.20), IGMIG (22.40) y DJ Reich (23.50). En la Hospedería de San Martín Pinario, el mercado estará en el claustro, el comedor monumental y el Salón Peregrinos, además de mantener abierto el mercado de dulces del convento y monasterio.

Concierto de Cantamos! de la edición de 2024 / Antonio Hernández

Siete coros actúan con la Filharmonía en el Auditorio

CANTAMOS! El director gallego Javier Fajardo vuelve a ponerse al frente de Cantamos!, proyecto con el que Real Filharmonía invita a participar a los coros gallegos aficionados. La cita, en la que participararán siete agrupaciones, es a las 20.30 horas en el Auditorio de Galicia, con entradas a 15 euros. En el Teatro Principal, a las 20.00 horas, con entrada libre previa retirada de invitaciones, actúan De Ninghures y Coro da Ra, dentro del recital Cantar a Nación que conmemora el himno gallego.

Carpa de hielo ecológico en la Alameda

NAVIDAD. Con el inicio de las vacaciones escolares, echa a andar Alameda en Xogo, un espacio de ocio para todos los públicos impulsado por el Concello de Santiago. Como en años anteriores, la pista de hielo ecológico será uno de los principais atractivos de la carpa, que abrirá sus puertas hoy a las 17.00 horas, y funcionará todos los días en horario de mañana y de tarde.