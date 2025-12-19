Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia

19 de diciembre de 2025

Las personas abajo firmantes (compositoras y compositores, directoras y directores de

orquesta, intérpretes, artistas, periodistas, críticos y profesionales del ámbito de la cultura y

de la academia) queremos expresar públicamente nuestro apoyo a Baldur Brönnimann, a

Sabela García Fonte y al proyecto artístico que desarrollan junto a la Real Filharmonía de

Galicia.

Escribimos esta carta para manifestar nuestra preocupación y nuestro rechazo ante la

información publicada en algunos medios que incluyen valoraciones y datos no

contrastados sobre la trayectoria artística de Baldur Brönnimann, así como sobre la actual

situación y la programación de la Real Filharmonía de Galicia. En algunos casos, estos

textos parecen construidos desde un sesgo subjetivo y personal, sin base analítica ni

validez artística, y evidencian imprecisiones musicales y conceptuales que no se

corresponden con un análisis riguroso, informado y equilibrado.

Consideramos necesario subrayar que las valoraciones basadas en gustos u opiniones

personales no pueden sustituir ni confundirse con un análisis profesional ni con una mirada

artística fundamentada. Como orquesta pública y como institución cultural de referencia, la

Real Filharmonía de Galicia tiene la responsabilidad de desarrollar una programación

coherente y exigente, orientada al interés público, abierta y plural, comprometida con la

diversidad de estilos y lenguajes musicales, y capaz de dialogar con todas las estéticas, sin

rechazar ninguna.

La trayectoria de Baldur Brönnimann, ampliamente reconocida internacionalmente,

responde plenamente a esta dimensión profesional y no puede ser evaluada desde criterios

ajenos al conocimiento especializado. Consideramos que es un gran honor para Galicia y

para la Real Filharmonía de Galicia contar con Baldur Brönnimann. Su trayectoria está

ampliamente reconocida y avalada por su colaboración con algunas de las principales

orquestas, ensembles y festivales de nuestro tiempo, entre ellos, el Festival de Lucerna, la

BBC Symphony Orchestra, el Teatro Colón de Buenos Aires, la WDR Sinfonieorchester, el

Festival de Donaueschingen y otras instituciones de referencia en el ámbito internacional.

Su trabajo se caracteriza por una visión artística rigurosa, inclusiva y profundamente

comprometida con la excelencia.

El proyecto desarrollado junto a Sabela García Fonte se inscribe en esta misma línea de

coherencia, responsabilidad y respeto hacia la institución, su público y su contexto cultural.

Este compromiso incluye el diálogo con la música de nuestro tiempo y la convivencia de

diferentes lenguajes, aspectos esenciales para una orquesta viva y, en el caso de Galicia,

fundamentales para proyectar una identidad cultural abierta y contemporánea en diálogo

con el contexto musical internacional.

Reivindicamos un debate cultural basado en el conocimiento, la honestidad intelectual y el

respeto, y rechazamos que la crítica se construya desde la desinformación, la falta de rigor

o la ausencia de competencia técnica, artística y profesional.

Por todo ello, manifestamos nuestro firme respaldo a Baldur Brönnimann, a Sabela García

Fonte y al actual proyecto artístico de la Real Filharmonía de Galicia, y reafirmamos nuestro

compromiso con una cultura musical rica, plural y abierta al presente y al futuro