Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia
Dos centenares de nombres y colectivos de reconocido prestigio respaldan la profesionalidad de Baldur Brönnimann y su proyecto en la orquesta compostelana
Un grupo de unos 200 profesionales de reconocido prestigio del mundo de la música, la cultura y las artes a nivel internacional firmó una carta de apoyo al director de la Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann, y al proyecto que desarrolla en Santiago junto a Sabela García Fonte, después de la polémica surgida dentro de la orquesta a raíz de algunas voces críticas con la nueva línea de la Filharmonía.
El texto, respaldado por compositoras y compositores, directoras y directores de orquesta, intérpretes, artistas, periodistas, críticos y profesionales del ámbito de la cultura y de la academia, hacen público su apoyo a Brönnimann y expresan su "preocupación" por las críticas, que consideran basadas en "datos no contrastados" y construidas desde un "sesgo subjetivo y personal". Entienden que tampoco se deben hacer críticas desde ámbitos "ajenos al concimiento especializado" de la música.
Consideramos que es un gran honor para Galicia y para la Real Filharmonía de Galicia contar con Baldur Brönnimann
Entre los firmantes hay figuras de la talla de Rebecca Saunders, compositora ganadora del León de Oro de la Bienal de Venecia 2024; Jörg Widmann, catedrádtico y compositor residente de la Berliner Philharmoniker 2023/24; la catedrática de Harvard Chaya Czernowin, compositora integrante de las academias de artes de Berlín y Múnich; François-Xavier Roth, director titular de la SWR Symphonieorchester y principal director invitado de la London Symphony Orchestra; o los Premio Nacionales de Música de 2003 y 2011 José María Sánchez Verdú y Alberto Posadas, junto a instituciones firmantes como la Asociación de Directores y Directoras de Centros de Arte Contemporáneo de España (ADACE). Así hasta dos centenares de nombres y colectivos que respaldan el proyeto de la Real Filharmonía de Galicia puesto en cuestión por algunos de los músicos.
CARTA DE APOYO A BALDUR BRÖNNIMANN Y A SU DIRECCIÓN ARTÍSTICA EN LA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
19 de diciembre de 2025
Las personas abajo firmantes (compositoras y compositores, directoras y directores de
orquesta, intérpretes, artistas, periodistas, críticos y profesionales del ámbito de la cultura y
de la academia) queremos expresar públicamente nuestro apoyo a Baldur Brönnimann, a
Sabela García Fonte y al proyecto artístico que desarrollan junto a la Real Filharmonía de
Galicia.
Escribimos esta carta para manifestar nuestra preocupación y nuestro rechazo ante la
información publicada en algunos medios que incluyen valoraciones y datos no
contrastados sobre la trayectoria artística de Baldur Brönnimann, así como sobre la actual
situación y la programación de la Real Filharmonía de Galicia. En algunos casos, estos
textos parecen construidos desde un sesgo subjetivo y personal, sin base analítica ni
validez artística, y evidencian imprecisiones musicales y conceptuales que no se
corresponden con un análisis riguroso, informado y equilibrado.
Consideramos necesario subrayar que las valoraciones basadas en gustos u opiniones
personales no pueden sustituir ni confundirse con un análisis profesional ni con una mirada
artística fundamentada. Como orquesta pública y como institución cultural de referencia, la
Real Filharmonía de Galicia tiene la responsabilidad de desarrollar una programación
coherente y exigente, orientada al interés público, abierta y plural, comprometida con la
diversidad de estilos y lenguajes musicales, y capaz de dialogar con todas las estéticas, sin
rechazar ninguna.
La trayectoria de Baldur Brönnimann, ampliamente reconocida internacionalmente,
responde plenamente a esta dimensión profesional y no puede ser evaluada desde criterios
ajenos al conocimiento especializado. Consideramos que es un gran honor para Galicia y
para la Real Filharmonía de Galicia contar con Baldur Brönnimann. Su trayectoria está
ampliamente reconocida y avalada por su colaboración con algunas de las principales
orquestas, ensembles y festivales de nuestro tiempo, entre ellos, el Festival de Lucerna, la
BBC Symphony Orchestra, el Teatro Colón de Buenos Aires, la WDR Sinfonieorchester, el
Festival de Donaueschingen y otras instituciones de referencia en el ámbito internacional.
Su trabajo se caracteriza por una visión artística rigurosa, inclusiva y profundamente
comprometida con la excelencia.
El proyecto desarrollado junto a Sabela García Fonte se inscribe en esta misma línea de
coherencia, responsabilidad y respeto hacia la institución, su público y su contexto cultural.
Este compromiso incluye el diálogo con la música de nuestro tiempo y la convivencia de
diferentes lenguajes, aspectos esenciales para una orquesta viva y, en el caso de Galicia,
fundamentales para proyectar una identidad cultural abierta y contemporánea en diálogo
con el contexto musical internacional.
Reivindicamos un debate cultural basado en el conocimiento, la honestidad intelectual y el
respeto, y rechazamos que la crítica se construya desde la desinformación, la falta de rigor
o la ausencia de competencia técnica, artística y profesional.
Por todo ello, manifestamos nuestro firme respaldo a Baldur Brönnimann, a Sabela García
Fonte y al actual proyecto artístico de la Real Filharmonía de Galicia, y reafirmamos nuestro
compromiso con una cultura musical rica, plural y abierta al presente y al futuro
Algunos de los firmantes
Rebecca Saunders - Compositora, Premio León de Oro de la Bienal de Venecia 2024, Premio Ernst von Siemens 2019
Valerio Rocco - Director del Círculo de Bellas Artes de Madrid / Casa Europa
Jörg Widmann - Compositor, Compositor residente de la Berliner Philharmoniker 2023/24, Catedrático de Composición en la Barenboim-Said Akademie de Berlín, director de orquesta
Toshio Hosokawa - Compositor, Premio Fronteras del Conocimiento Fundación BBVA 2025
Manuel Segade - Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Chaya Czernowin - Compositora, miembro de la Academia de las Artes de Berlín y de la Academia de Bellas Artes de Munich, Catedrática de composición de la Universidad de Harvard
François-Xavier Roth - Director de orquesta, Director titular de la SWR Symphonieorchester, principal director invitado de la London Symphony Orchestra, Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia
ADACE - Asociación de Directores y Directoras de Centros de Arte Contemporáneo de España
Paul Hillier - Director artístico de Theatre of Voices, Director del Coro Casa da Música de Oporto, Director principal de Ars Nova Copenhagen
Tomás Marco - Compositor, Premio Nacional de Música 1969/2002, Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Irvine Arditti - Violinista, Fundador del Arditti Quartet
Santiago Olmo - Director del Centro Galego de Arte Contemporánea
José María Sánchez-Verdú - Compositor, Director de Orquesta, Premio Nacional de Música 2003, Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Amandine Beyer - Directora de orquesta y violinista
Alberto Posadas - Compositor, Premio Nacional de Música 2011
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio