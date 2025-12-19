La Comisión Electoral de la USC acepta su recurso
Alba Nogueira vuelve a la carrera por el rectorado: «Ofrecerei un proxecto de cambio para a USC»
Se suma así a Rosa Crujeiras, Maite Flores y María José López Couso en la lucha por llegar al Pazo de San Xerome
La Comisión Electoral Central de la Universidade de Santiago (USC) ha proclamado candidata a rectora a Alba Nogueira «por ter acreditado os requisitos contidos no Resolvo 5º da Resolución Reitoral do 10 de novembro de 2025». De esta manera, según la resolución emitida en la mañana de este viernes, la catedrática de Derecho Administrativo luchará frente a Rosa Crujeiras, Maite Flores y María José López Couso por llegar al Pazo de San Xerome.
En la resolución provisional de candidatas publicada el pasado jueves 11 de diciembre, la Comisión Electoral afirmaba que Nogueira no había acreditado «os méritos alegados de conformidade co disposto no apartado 2 do Resolvo 6º da devandita Resolución Reitoral» añadiendo que «os documentos acreditativos dos méritos alegados deberán estar incorporados no expediente persoal da candidata ou candidato antes da finalización do prazo de presentación de candidaturas, podendo solicitar vista do seu expediente con carácter previo e incorporar, de ser necesario, documentación adicional». Nogueira decidió interponer un recurso en el que aseguraba que los documentos acreditativos de los méritos alegados no aportados están «en poder da Administración» , añadiendo que «se cumpren sobradamente».
«A candidatura busca ensanchar a participación democrática»
Nogueira acoge con «satisfacción» la posibilidad de presentar su proyecto a la comunidad universitaria. «Malia ao retraso que ocasionou esta dilación na posibilidade sobre todo, de presentar á equipa xa conformada que acompaña á candidata ou de programar encontros agora ábrese un tempo de traballo, comunicación e intercambio de propostas para ofrecer un proxecto ilusionante de cambio para a USC», apunta en un comunicado tras conocer el acuerdo definitivo de la Comisión Electoral.
La catedrática de la USC resalta que el colectivo de claustrales al que pertenece ya hizo enmiendas en el proceso de elaboración de nuevos Estatutos para ampliar la participación democrática, tanto en relación cos criterios de elexibilidade para ser reitor/a, como para o sufraxio universal nas elección a decano/a, como esixe á LOSU». Incide así en que la voluntad de su candidatura es «ensanchar a participación».
Nogueira concluye el comunicado apuntando que «a comunidade universitaria ten criterio para escoller o que é mellor para a USC e debemos aproveitar todas as posibilidades para darlle voz».
