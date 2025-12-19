Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos

Cuarta jornada de huelga del transporte urbano en Santiago, la de mayor seguimiento hasta la fecha. Este viernes ningún autobús pudo salir de las cocheras de Amio, donde los trabajadores se encontraron a primera hora de la maña con unas barandillas a la entrada del recinto que les han impedido acceder al mismo.

Este es el último de los cuatro paros convocados en toda la provincia de A Coruña durante este mes de diciembre por CIG , UGT y CCOO en respuesta a la "parálisis de la negociación" y en demanda de un convenio colectivo "digno".

En la reunión celebrada el miércoles entre patronal y sindicatos hubo “nula disposición a chegar a un acordo”, señala Nacho Pavón, de la CIG, a EL CORREO GALLEGO. Asegura que tan solo les ofrecieron una subida en la oferta que, en su opinión, era “insuficiente”, ya que pasaban del 1,2 al 2%. No les ofreció ninguna propuesta en referencia a las “largas xornadas”. Por todo, dice Pavón, “son conscientes de que é un insulto”.

Huelga de autobuses: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos / Antonio Hernández

¿Huelga indefinida en enero?

El mediador intentó juntar a las dos partes el jueves pero “ non fixeron máis propostas” a pesar de que los sindicatos “levamos as propostas articuladas” tal y como se les había solicitado.

La mediación sigue abierta pero si no hay acuerdo “a próxima semana dariamola por pechada”. De esta manera, los sindicatos convocarían huelga indefinida en enero, probablemente a partir del día 9. “Hai moito cabreo e descontento todos os dias”, incide Pavón.

Por otra parte, los trabajadores definen como “falta de respeto para nós e as nosas familias” la posición de la patronal. El delegado sindical del transporte urbano, Hugo Antunes, señala que su salario pasaría de 1.150 a 1.180 euros con la subida ofrecida por la empresa, “cando falamos dunha empresa que alardea de gañanzas millonarias conseguindo todas as concesións. Recuerda que piden el 5,5% de subida, que se traduce en 75 euros.

Una vez más ven prioritario que la Xunta medie y obligue a que la patronal “veña cunha proposta firme”. Antunes asegura que “non é unha situación” pero la huelga se mantendrá “ata que haxa unha solución satisfactoria en canto ao económico e o social”. También son conscientes de que “o conflicto chega aos usuarios que precisan dun servizo esencial como o transporte público”.