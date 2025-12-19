Nuevo corte de tráfico en Santiago a principios de la próxima semana

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Correo Gallego

Santiago

Nuevo corte de tráfico en Santiago para el inicio de la próxima semana. Durante el lunes 22 y el martes 23, la rúa do Penedo quedará cortada a la circulación.

En concreto, el tramo afectado es el comprendido entre la rúa Bermejo y la rúa das Letras Galegas, debido a la reparación de las tuberías de saneamiento.

Los desvíos se llevarán a cabo, por un lado, por la rúa Bermejo, de un único sentido de circulación hacia la rúa de Ramón Baltar; y por otra, por la rúa das Letras Galegas.

