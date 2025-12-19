Nuevo corte de tráfico en Santiago a principios de la próxima semana

Nuevo corte de tráfico en Santiago para el inicio de la próxima semana. Durante el lunes 22 y el martes 23, la rúa do Penedo quedará cortada a la circulación.

En concreto, el tramo afectado es el comprendido entre la rúa Bermejo y la rúa das Letras Galegas, debido a la reparación de las tuberías de saneamiento.

Los desvíos se llevarán a cabo, por un lado, por la rúa Bermejo, de un único sentido de circulación hacia la rúa de Ramón Baltar; y por otra, por la rúa das Letras Galegas.