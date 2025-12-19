Primera liquidación de la tasa turística: el Ayuntamiento de Santiago convoca al sector hotelero

El Ayuntamiento de Santiago ha convocado una reunión informativa con responsables de alojamientos turísticos para explicar el trámite administrativo para realizar las autoliquidaciones correspondientes al primer período de recaudación del impuesto a las estadías turísticas. En la reunión participarán la concejala de Turismo, Míriam Louzao, y el concejal de Hacienda, Manuel César, para abordar este trámite de la ordenanza fiscal que regula el recargo municipal sobre este impuesto, QUE entró en vigor el 1 de octubre, atendiendo a la solicitud del sector hotelero para que el impuesto comenzará a aplicarse después de los meses de verano.

Los responsables municipales sostienen que se simplificó “todo lo posible” la entrega de documentación por parte de los establecimientos, de manera que los establecimientos solo tengan que efectuar la autoliquidación en línea cada seis meses y custodiar durante cuatro años la documentación relativa a exenciones de pago y los registros de número de huéspedes, por ejemplo.

La reunión del próximo lunes, además de servir para explicar de manera práctica el trámite que los establecimientos tendrán que hacer a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento, también se enmarca en el proceso de diálogo en el marco del proceso de implantación del impuesto a las estadías turísticas.