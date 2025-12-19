Sanmartín espera licitar el contrato de buses urbanos antes de finalizar el año

El portavoz del PP, Borja Verea exigió en el pleno de ayer que el gobierno local informe sobre los plazos, el modelo y el punto en que se encuentra la licitación del nuevo contrato de transporte urbano. Aunque el edil de Mobilidade, Xan Duro, aseguró que «non podo poñer unha data porque non depende da vontade política», la alcaldesa Goretti Sanmartín afirmó al término del debate que «a previsión é que estea antes de finais de ano».

Críticas de la oposición

Durante su exposición, Verea cargó contra el Bipartito por la «opacidade» en la gestión de esta licitación. Además, reiteró sus críticas por el acuerdo adoptado en una Xunta de Goberno del 2023 para alquilar autobuses, señalando que «están na órbita do delito penal».

Por su parte, Gonzalo Muíños reprochó el «incumprimento» de Raxoi tras haber facilitado los no adscritos el pago de facturas en un pleno anterior a cambio de licitar el contrato en noviembre. Mientras, la socialista Marta Abal incidió en que «a licitación é urxente» y que Santiago «perde oportunidades» por el estado del servicio.

«O traballo é moi intenso»

Duro subrayó que «non hai opacidade» en este asunto y defendió que «o traballo é moi intenso para que a licitación sexa canto antes, e agardo que sexa moi, moi pronto».