Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de diciembre, en Santiago?

Circo, acrobacia e poesía visual con 'Nanuq' no Auditorio

Circo, acrobacia e poesía visual con ‘Nanuq’ no Auditorio / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Circo, acrobacia e poesía visual con ‘Nanuq’ no Auditorio

A partir das 18 horas o Auditorio de Galicia acolle a función Nanuq, un espectáculo de circo para toda a familia e recomendado para cativada de 0 a partir de 2 anos. Con entradas a 3 euros, a compañía Vöel ofrece un espectáculo de 45 minutos, unha viaxe de poesía visual e a acrobacia na procura de xerar un mundo onírico. "Unha historia de amizade sen barreiras, esas barreiras chamadas prexuízos e que se erguen como altos muros na vida dos adultos; os máis pequenos non entenden de barreiras".

Humor coa parodia de ‘El Rey León’ no Teatro Compostela

Teatro Compostela acolle ás 21 horas a función El Rey Lirón, "o enésimo intento de imitar El Rey León de Madrid, pero sen medios, sen cartos, sen artistas, sen cantantes e sen director…". Así se anuncia esta función que "non é un musical" senón "unha parodia que homenaxea o público, a súa paciencia, e bebe de fontes tan peculiares como La Cubana ou obras máis recentes como A función que sae mal, pero en realidade nace da historia real dun estafador condenado a cadea polos seus mil intentos fallidos de facer El Rey León".

Humor coa parodia de ‘El Rey León’ no Teatro Compostela

Humor coa parodia de ‘El Rey León’ no Teatro Compostela / Cedida

Chega ao Son Vermú a música de raíz de Sofía Espiñeira

Ás 13 horas deste sábado a música de Sofía Espiñeira chega á Carpa Roxa, no centro do Ensanche compostelán, dentro da programación de Nadal do Concello de Santiago. Espiñeira presenta o seu novo disco, Xeografías, e faino ao vivo con Ailén Kendelman, na percusión, e Yudit Almeida no contrabaixo. Un trío acústico que explora as «sonoridades e as rítmicas da raíz galega e a latinoamericana». Coma o resto de programa destas festas o acceso é de balde.

Chega ao Son Vermú a música de raíz de Sofía Espiñeira

Chega ao Son Vermú a música de raíz de Sofía Espiñeira / Cedida

Mercado de Nadal en Área Central

Ábrese dende hoxe mesmo o Mercado de Nadal do Centro Comercial Área Central, un complemento ao que xa está en funcionamento na Carreira do Conde. A apertura oficial é as 12 desta mañá e permanecerá na área comercial até o vindeiro 5 de xaneiro. E aínda hai un terceiro mercado máis, o da Estrela, aberto todo o día en diferentes espazos da cidade.

Abal esixe o pagamento das nóminas ao personal dos CSC antes de que remate o ano

Abal esixe o pagamento das nóminas ao personal dos CSC antes de que remate o ano

Sae a rúa o sexto número da revista da asociación de veciños do casco histórico de Santiago

Sae a rúa o sexto número da revista da asociación de veciños do casco histórico de Santiago

Recoñecemento a 30 anos de dedicación á USC: "Podedes sentirvos orgullosos e orgullosas"

Recoñecemento a 30 anos de dedicación á USC: "Podedes sentirvos orgullosos e orgullosas"

Recital en Santiago para para conmemorar a estrea institucional do Himno Galego

Recital en Santiago para para conmemorar a estrea institucional do Himno Galego

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de diciembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de diciembre, en Santiago?

Brinde pola «vocación» de servizo público: Raxoi homenaxea os seus funcionarios

Brinde pola «vocación» de servizo público: Raxoi homenaxea os seus funcionarios

Brinde pola «vocación» de servizo público

Camino despejado para descentralizar Medicina tras el visto bueno de la USC

Camino despejado para descentralizar Medicina tras el visto bueno de la USC
