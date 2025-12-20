Camino despejado para descentralizar Medicina tras el visto bueno de la USC

La aceptación por parte de la Facultad de Medicina del pacto descentralizador que previamente habían acordado los tres rectores y la Xunta a un día del parón lectivo por las vacaciones ha supuesto el mejor regalo navideño para el máximo responsable de la Universidade de Santiago en la recta final de su mandato.

Antonio López respiraba aliviado por el cambio de postura de la facultad compostelana, resultado de un intenso proceso negociador entre su equipo y el decanato, en el que ambas partes se han empleado a fondo desde que el consello de goberno de la USC decidiera aplazar la votación del acuerdo descentralizador el 28 de noviembre, una vez conocido unos días antes el rechazo frontal de la facultad al texto ratificado por el Consello de Docencia Clínica a mediados de noviembre y el posicionamiento de las candidatas al rectorado reclamando que se tuviera en cuenta ese rechazo.

En declaraciones a los medios tras la votación favorable por parte del consello de goberno extraordinario de este viernes, el rector se mostraba convencido de que no habrá ningún problema para incorporar las peticiones de la facultad, y avanzaba que tanto las otras dos universidades como el propio Gobierno autonómico ya las conocían y no habían puesto ninguna pega al respecto. Una incorporación que se llevará a cabo partiendo del documento previamente aprobado por los rectores y la Xunta, pero al que se añade una hoja de ruta a mantener a través de la comisión de seguimiento, que analizará cuatrimestralmente la marcha del proceso.

Demandas encauzadas en la comisión de seguimiento

Interrogado sobre el cambio de actitud de una facultad que se había mostrado en contra del acuerdo firmado, aseguraba que salvo «a reticencia sobre a posibilidade de que profesorado doutras universidades puidese participar nun 50-50» en las unidades docentes, algo que calificaba de «termo esencial do acordo que non se vai cambiar», y el tema del calendario, que fija el final del proceso descentralizador para el curso 2028-2029, «que hai que respectar, salvo que as cinco institucións firmantes chegásemos a un acordo noutro sentido», «todo o demás tiña cabida a través da vía da comisión de seguimento».

Para el rector, entender que salvo esas dos cosas, el resto de las trece demandas de la facultad se podían canalizar a través de la comisión de seguimiento ha sido clave para que Medicina de Santiago, «sendo moi responsables, superaran esas reticencias», y añadía que el acuerdo «me parece moi boa solución para a nosa facultade e para a nosa titulación».

Consenso sobre los alumnos

«Non teño ningunha dúbida en resaltar que esas demandas imos podelas levar a cabo», incidía, partiendo de la base de que «todos estamos dacordo en que o estudiantado teña voz e voto nesa comisión de seguimento, e non vai haber problema de que se garantice tampouco que o alumnado poida superar as materias pendentes».

En cuanto al espinoso tema del profesorado, recalcaba que «independentemente da unidade docente na que traballe, o marco de regulación, a coordinación de materias, dependerá da universidade qué e responsable da titulación, a de Compostela», quedando el profesorado sometido a esas normas de coordinación desde Santiago, puesto que «hoxe por hoxe, a titulación é responsabilidade da Facultade de Medicina e Odontoloxía», al margen de que se abra «esa vía de colaboración para que o profesorado doutras universidades poida colaborar tamén na docencia» de un grado que en Galicia solo imparte la USC.

Tres semanas de intensa negociación

Bien distinta sonaba su comparecencia de ayer al comunicado emitido el 24 de noviembre cuando, tras conocerse que la xunta de facultade no apoyaba el pacto, admitía su «profundo sentimento de frustración» y se mostraba convencido de que se estaba perdiendo una gran oportunidad para evitar «a fragmentación duns estudos de Medicina que, lamentablemente, parece cada vez máis próxima». Algo que finalmente parece haber conseguido evitar, al menos de momento, gracias a tres semanas de intensa negociación entre el rectorado y el decanato, en un ambiente no exento de presión por parte del resto de actores implicados y que, ahora sabemos, al menos en los últimos días estuvieron convenientemente informados sobre las demandas que habría que incorporar como hoja de ruta a la comisión de seguimiento para que la facultad aprobara el documento descentralizador, como así hizo este jueves por 64 votos a favor, 21 en contra y 4 en blanco.

La UVigo votará el acuerdo en consello extraordinario el martes

Con la ratificación por parte de la USC, solo queda que lo haga la Universidade de Vigo el próximo martes, puesto que la de A Coruña ya lo había hecho en noviembre; así como las dos consellerías implicadas, la de Educación y Sanidade, según avanzó Antonio López, si bien dijo desconocer la fecha en la que tendrá lugar ese último trámite.

Apoyo de Reigosa a la facultad

El rector olívico, Manuel Reigosa, confirmaba ayer durante el claustro universitario la reunión extraordinaria del próximo 23 de diciembre para llevar a votación el pacto y, aunque apuntaba que la UVigo seguirá trabajado para pedir el grado si es necesario, sobre las reivindicaciones de la Facultad de Medicina consideraba que muchas de ellas «teñen plena racionalidade» y mostraba su disposición a apoyarlas en la comisión de seguimiento del pacto descentralizador, sobre todo para «preservar os dereitos do alumnado que teña materias pendentes».

El arranque oficial de la descentralización del segundo ciclo tendrá lugar el 21 de enero con la constitución de la comisión de seguimiento, cuando está previsto que se solicite ya formalmente la presencia de una representación del alumnado de Medicina en todo el proceso, tal y como reivindicó este jueves la xunta de facultade para darle su visto bueno.