Comerciantes de la avenida de Figueroa se quejan de la falta de alumbrado navideño: «Por aquí pasa máis de medio Santiago»

Comerciantes de la avenida de Figueroa de Santiago, ubicados concretamente en el estrecho tramo que va desde Porta Faxeira hasta la rúa da Senra, denuncian que la calle no cuenta desde hace años con luces de Navidad. Este año tan sólo tienen una guirnalda. «Chamamos ao Concello para que nos puxeran iluminación na rúa pero non fan nada ao respecto", comentan a EL CORREO GALLEGO, indicando que en los últimos años tan sólo tuvieron luces delante de sus comercios dos años seguidos «que foron pagadas por nós».

La única respuesta que obtuvieron de Raxoi, si bien "confiabamos en que nos fixeran caso", fue que el concurso estaba aprobado desde el mes de mayo "polo que era xa tarde".

También han comentado el tema en varias ocasiones con la oposición quien les aseguró que hay máis calles que no cuentan con alumbrado navideño y que "son os veciños e comerciantes os que o poñen pola súa propia conta».

«Non sabemos que baremos establecen pero tal e como está o comercio local na cidade deberían coidar os detalles», comentan. Ponen el foco además en que por la avenida «pasa más de medio Santiago cada día» y que «canto máis bonita estea a rúa máis ánimo haberá para comprar».

El Concello indica que «non é posible iluminar todo o territorio»

Al respecto desde Raxoi indican que «o Concello ten unha gran extensión e , polo tanto, non é posible iluminar todo o territorio».

Las calles escogidas para establecer el alumbrado navideño, según indican, «seguen criterios técnicos» y entienden que « é difícil chegar ao 100% de todas elas».

No obstante, el Concello «escoita a toda a veciñanza e tecido empresarial» y en consecuencia asegura «tomar nota desta suxestión».