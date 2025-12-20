Guinarte logra el compromiso de que se reforzará el paso de peatones de Ultreia
El socialista llevó al último pleno la falta de seguridad vial en la zona
Redacción
El Grupo Municipal Socialista acaba de conseguir en el último pleno municipal el compromiso del Gobierno local de que procederá a mejorar la seguridad vial en el paso de peatones de la avenida Xoán XXIII que comunica la Praza de Ultreia con el parque de Alexandre Bóveda e Fermín Bouza Brey.
En la presentación del ruego que recogía las preocupaciones del vecindario de esta zona de Santiago, el portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, explicó que «falamos dun punto perigoso nun tramo con curva e pendente, utilizado a diario por nenos e nenas».
Un paso muy empleado por pequeños
Un paso de peatones que no está sobreelevado con respecto a la calzada y que es el más empleado por los menores para acceder al parque en un tramo que tiene mucha pendiente y que está ubicado en las proximidades de una curva, lo que incrementa el riesgo y la inseguridad.
«Levamos ao pleno a preocupación dos veciños e veciñas porque este paso non ten o mesmo tratamento ca outros da propia avenida Xoán XXIII», señaló Guinarte, quien incidió en que Santiago «precisa medidas reais e urxentes para frear os accidentes».
