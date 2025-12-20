Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales

El aeropuerto de Santiago ofrecerá rutas directas con grandes hubs internacionales durante el próximo año, puesto que además de conectar desde este 2025 con Londres Heathrow a través de Vueling, está previsto que lo haga con Ámsterdam a través de KLM; Fráncfort mediante Lufthansa, y Nueva York con United Airlines, dentro de una oferta a la que suman el enlace directo con Madrid a través de Iberia y con Barcelona de la mano de Vueling.

De esta forma, el Rosalía de Castro tendrá compañías integradas dentro de las grandes alianzas aéreas que permiten mejorar la conectividad internacional, especialmente la de largo recorrido, como es el caso de One World con Iberia y Vueling: Star Alliance, con Lufthansa y United Airlines, y Sky Team con KLM. Intentará así profundizar en un nuevo modelo de crecimiento basado en la conectividad global, intentando también contribuir con ello a transformar el modelo turístico de Santiago, apostando por un visitante que aporte mayor valor añadido.

Ampliación de plazas en verano

En concreto, está previsto que en la próxima temporada de verano Vueling amplíe su base de operaciones en Santiago, pasando de tres a cuatro aviones, con lo que podrá incrementar tanto el número de plazas como las rutas de ámbito doméstico e internacional. Volará a Marrakech, Jerez e Ibiza, tal y como se anunciaba esta misma semana, y ampliará la ruta a Zurich durante el verano.

Por su parte, United Airlines se estrenará en el Rosalía de Castro con un vuelo directo a Nueva York, lo que supondrá una magnífica oportunidad para seguir creciendo en un mercado de enorme potencial, puesto que el turismo de Estados Unidos generó 153.019 estancias en los alojamientos de la capital gallega durante el pasado año, lo que supone el 10% del total, siendo además el primer mercado emisor internacional a Compostela.

El inicio de operaciones de KLM en Lavacolla con una ruta a Ámsterdam posibilitará la conexión directa con su principal aeropuerto de operaciones, donde tiene conectividad global. En los meses centrales del verano habrá vuelos diarios.

El Camino atrae en Irlanda

Aer Lingus, por su parte, contará con una nueva ruta directa a Cork, además de incrementar los vuelos a Dublín hasta en cinco a la semana. Cabe destacar que Irlanda, en lo que va de año, es el décimo país con mayor número de compostelas entregadas a peregrinos extranjeros, superando ya las diez mil.

Novedades en el transporte aéreo en Santiago en un momento complicado para el aeropuerto tras el cierre de la base de Ryanair, y frente al que, tal y como recordaba este sábado la edil de Turismo, Míriam Louzao, desde su concejalía lo que se ha hecho ha sido "redobrar o esforzo por conseguir novas rutas e novas compañías", así como reorientar el modelo, "apostando pola conectividade e non só pola fórmula de Ryanair de punto a punto que tamén se mantén con algunhas conexións".

Intenso trabajo para ampliar la oferta

Incidía en que durante todo el año Turismo de Santiago ha llevado a cabo más de sesenta reuniones con compañías aéreas y ha participado en los principales eventos profesionales del sector, además de estar en contacto directo y "permanente coa dirección do aeroporto Rosalía de Castro e con diferentes departamentos de Aena en ese traballo conxunto para poder presentar propostas ás compañías que poidan encaixar en Compostela, e ese traballo teña os resultados que estamos vendo agora".

Tras recalcar que la mejora de la oferta del aeropuerto repercute en todos los gallegos, instaba a la Xunta a unirse a la labor que lleva a cabo su departamento para, con el apoyo de Aena, lograr que Lavocalla sea el aeropuerto de referencia, demandándole "que a Xunta lidere esa política aeroportuaria galega común que entendemos que é o organismo que ten que facelo, por suposto contando co apoio de Turismo de Santiago".