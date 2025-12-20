Recoñecemento a 30 anos de dedicación á USC: "Podedes sentirvos orgullosos e orgullosas"
83 traballadoras e traballadores da Univesidade de Santiago recibiron as Insignias Fonseca
"Estes 30 anos de dedicación teñen sido unha peza fundamental para que a Universidade de Santiago sexa hoxe a que é". Así comezou este venres o reitor Antonio López a súa intervención no acto de entrega das Insignias Fonseca a 83 traballadoras e traballadores -68 docentes e 15 membros do persoal técnico de xestión e de administración e servizos- con trinta anos de servizo na institución.
Ademais de agradecer todo o seu esforzo, quixo salientar “o espírito de convivencia que tedes demostrado en todo este tempo para seguir construíndo e fortalecendo a nosa propia identidade universitaria”. “Podedes sentirvos orgullosos e orgullosas”, dixo o reitor.
"A USC experimentou un gran cambio nestes últimos trinta anos"
En nome do persoal técnico, de xestión e de administración e servizos, tomou a palabra José Antonio Pequeño López. “530 anos de tradición deben ir tamén acompañados de modernidade, e así o facemos nesta Universidade, que experimentou un gran cambio nestes últimos trinta anos”, dixo. Este traballador da Oficina de Información Universitaria lembrou como presenciou a construción de novas residencias universitarias “que hoxe conforman un sistema modélico”, novas facultades ou novos centros de investigación, e recoñeceu tamén “o esforzo que todo o persoal dende as súas responsabilidades está facendo para que a sociedade coñeza a fondo a nosa oferta formativa”.
A misión da universidade pública
Pola súa banda, o profesor de Ciencias da Comunicación Xosé López García interveu en representación do persoal docente e investigador neste acto “que axuda a manter viva unha convivencia saudable e a vida social dunha universidade presencial que é cinco veces centenaria”. López puxo o foco na achega do sector do profesorado á misión da Universidade pública que teñen encomendada. “As universidades aséntanse nun territorio e deben implicarse para actuar como motores dun desenvolvemento sostible vinculado actores locais, empresas e gobernos para un crecemento equilibrado. E iso hai que facelo con equipos humanos motivados e ilusionados para acadar ese obxectivo común”, afirmou.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio