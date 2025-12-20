Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios RaxoiAlba NogueiraBelenesPlexus
instagram

Sae a rúa o sexto número da revista da asociación de veciños do casco histórico de Santiago

Consta de 20 páxinas nas que se recollen as principais inquietudes da xunta directiva

José Baqueiro, membro da xunta directiva da Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, posa co seu libro de acuarelas.

José Baqueiro, membro da xunta directiva da Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, posa co seu libro de acuarelas. / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

A Asociación de Veciños da Cidade Histórica, Fonseca, publica o sexto número da súa revista, grazas ao programa de subvencións ás asociacións veciñais do Concello de Santiago. A publicación, da que se distribúen 400 exemplares entre a veciñanza e negocios do casco histórico, consta de 20 páxinas nas que se recollen as principais inquietudes postas en común pola xunta directiva da entidade, presidida por Roberto Almuiña e composta por José Baqueiro, Paloma Pintos, José Ángel Cocho, Cristina Bacariza, María José Lorenzo, Pastora Rivas y Jesús Varela.

A revista abre as súas páxinas co editorial do presidente, no que analiza diferentes cuestións de máxima actualidade na cidade, como a finalización da concesión do aparcadoiro da Praza Galicia e a reclamación social do seu uso prioritario para os residentes; a tardanza nas licenzas de obras menores, os problemas cos permisos de ocupación da vía pública ou o retraso na tramitación das denuncias urbanísticas; a falta de control nas terrazas, cunha apropiación “incontrolada” do espazo público; a falta de axilización no expediente das novas licenzas dos taxis, ao igual que o contrato do servizo dos autobuses urbanos; a solicitude veciñal para a apertura por parte de Viaqua dunha base de reparacións na Cidade Histórica; ou a problemática co lixo e o ruído.

A reportaxe principal da revista centrouse no Conector Central, para o que a Asociación presentará alegacións ao concurso co obxecto de que as necesidades da veciñanza e dos comerciantes da zona se vexan reflectidas. Nesta valoración, a Asociación destaca que as rúas de San Clemente e Rodrigo de Padrón están excluídas do concurso "a pesar dos seus constatados problemas de mobilidade e de tráfico".

A revista péchase con dúas informacións culturais, referidas á publicación das acuarelas de Santiago de José Baqueiro, e unha entrevista á propietaria da libraría Cronopios, agora situada no casco histórico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
  2. El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
  3. Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
  4. Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
  5. Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
  6. El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
  7. Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
  8. Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio

Abal esixe o pagamento das nóminas ao personal dos CSC antes de que remate o ano

Abal esixe o pagamento das nóminas ao personal dos CSC antes de que remate o ano

Sae a rúa o sexto número da revista da asociación de veciños do casco histórico de Santiago

Sae a rúa o sexto número da revista da asociación de veciños do casco histórico de Santiago

Recoñecemento a 30 anos de dedicación á USC: "Podedes sentirvos orgullosos e orgullosas"

Recoñecemento a 30 anos de dedicación á USC: "Podedes sentirvos orgullosos e orgullosas"

Recital en Santiago para para conmemorar a estrea institucional do Himno Galego

Recital en Santiago para para conmemorar a estrea institucional do Himno Galego

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de diciembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de diciembre, en Santiago?

Brinde pola «vocación» de servizo público: Raxoi homenaxea os seus funcionarios

Brinde pola «vocación» de servizo público: Raxoi homenaxea os seus funcionarios

Brinde pola «vocación» de servizo público

Camino despejado para descentralizar Medicina tras el visto bueno de la USC

Camino despejado para descentralizar Medicina tras el visto bueno de la USC
Tracking Pixel Contents