Sae a rúa o sexto número da revista da asociación de veciños do casco histórico de Santiago
Consta de 20 páxinas nas que se recollen as principais inquietudes da xunta directiva
A Asociación de Veciños da Cidade Histórica, Fonseca, publica o sexto número da súa revista, grazas ao programa de subvencións ás asociacións veciñais do Concello de Santiago. A publicación, da que se distribúen 400 exemplares entre a veciñanza e negocios do casco histórico, consta de 20 páxinas nas que se recollen as principais inquietudes postas en común pola xunta directiva da entidade, presidida por Roberto Almuiña e composta por José Baqueiro, Paloma Pintos, José Ángel Cocho, Cristina Bacariza, María José Lorenzo, Pastora Rivas y Jesús Varela.
A revista abre as súas páxinas co editorial do presidente, no que analiza diferentes cuestións de máxima actualidade na cidade, como a finalización da concesión do aparcadoiro da Praza Galicia e a reclamación social do seu uso prioritario para os residentes; a tardanza nas licenzas de obras menores, os problemas cos permisos de ocupación da vía pública ou o retraso na tramitación das denuncias urbanísticas; a falta de control nas terrazas, cunha apropiación “incontrolada” do espazo público; a falta de axilización no expediente das novas licenzas dos taxis, ao igual que o contrato do servizo dos autobuses urbanos; a solicitude veciñal para a apertura por parte de Viaqua dunha base de reparacións na Cidade Histórica; ou a problemática co lixo e o ruído.
A reportaxe principal da revista centrouse no Conector Central, para o que a Asociación presentará alegacións ao concurso co obxecto de que as necesidades da veciñanza e dos comerciantes da zona se vexan reflectidas. Nesta valoración, a Asociación destaca que as rúas de San Clemente e Rodrigo de Padrón están excluídas do concurso "a pesar dos seus constatados problemas de mobilidade e de tráfico".
A revista péchase con dúas informacións culturais, referidas á publicación das acuarelas de Santiago de José Baqueiro, e unha entrevista á propietaria da libraría Cronopios, agora situada no casco histórico.
